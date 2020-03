Madrid cierra todos los centros de jubilados para frenar el coronavirus

0

La Voz de Asturias La Voz

07/03/2020 11:12 h

La Comunidad de Madrid ha adoptado la medida más drástica hasta el momento en España para intentar frenar la expansión del coronavirus. Ha ordenado el cierre de los 213 centros de mayores de su territorio, tanto públicos como privados, para evitar la propagación de la enfermedad. La medida ha sido adoptada después de la muerte de dos ancianos, uno en la residencia de La Paz, en la que también se han contagiado otras 15 personas, y otro en un centro de mayores. Madrid es, con diferencia, la zona de España con más infecciones, 137, y es también el punto en el que se mantiene activo un foco de transmisión local del virus en Torrejón de Ardoz, cuyo origen aún no se ha esclarecido.

La Comunidad de Madrid ha adoptado esta medida extrema al considerar que existe «un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública y, en particular, para los usuarios y trabajadores de estos centros». La orden solo afectará, de momento al territorio madrileño, ya que el Ministerio de Sanidad no considera necesario cerrar todos los centros de mayores. «No hay que cambiar ni la vida social ni nada de esos lugares», sino únicamente evaluar «las situaciones específicas de cada lugar», según explicó Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Siete casos en Asturias

Un nuevo positivo ha sumado el séptimo caso de coronavirus en Asturias, se trata de un varón de 51 años que presentó los primeros síntomas tras haber estado en Madrid. La Consejería de salud ha informado de que presenta una afección leve con fiebre y dolor de garganta y que, por el momento, permanecerá en aislamiento domiciliario.

Este viernes, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que uno de los casos sumados en Asturias a lo largo de la semana era un falso positivo. Se trata de la gijonesa de 85 años que residía en un geriátrico. Los últimos datos sobre su estado de salud revelan que permence estable dentro de la gravedad y que permanece ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Después de los últimos positivos el Principado había adoptado nuevas medidas en su intento por frenar la trasmisión del coronavirus y por determinar si se está produciendo una circulación comunitaria del virus, es decir, si existen transmisiones locales. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, y el jefe del Servicio de Epidemiología, Ismael Huerta, adelantaron que se practicará la prueba del COVID-19 a todos aquellos pacientes a los que se pida analíticas para ver si sufren un virus respiratorio y no solo a los casos sospechosos. Además, se recuperarán las muestras tomadas a pacientes con infecciones respiratorias de las últimas cuatro semanas y también comprobarán si hay presencia del COVID-19. Su objetivo es comprobar si se ha pasado por alto algún diagnóstico que, en principio, no tenía otros factores de riesgo asociados. Sin embargo, no se va a realizar ningún seguimiento específico de los estudiantes eramus que retornen de otros países. Con ellos se seguirá el mismo sistema que con el resto de asturianos.