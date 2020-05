España registra 185 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas

0

05/05/2020 11:57 h

La fase 0 de la desescalada está en marcha con el pequeño comercio abriendo a cuentagotas, con el transporte urbano normalizando el uso de la mascarilla y con un intenso debate político que promete, como mínimo, quedarse hasta mañana, cuando los diferentes partidos votarán la propuesta del Gobierno de ampliar el estado de alarma.

Las muertes y los casos confirmados han registrado una pequeña subida en las últimas 24 horas, registrándose 185 fallecidos, 21 más que este lunes, lo que eleva la cifra total de víctimas a 25.613. En cuanto al número de casos confirmados por PCR, el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad muestra que 219.329 personas han dado positivo, lo que supone 867 más en 24 horas. El lunes se detectaron 356 casos más.

El Gobierno ha aclarado qué mascarillas de deben usar en función de la situacion de cada uno. En general, las personas sanas deben ponerse mascarillas higiénicas; las enfermas, mascarillas quirúgicas; y las personas en contacto con el virus, EPI.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, señaló que «creo que se conseguirá una vacuna, no me atrevería a aventurar si va a ser en dos meses, seis o en un año. No podemos plantearnos la estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna. Tenemos herramientas más tradicionales, un poco menos finas, que nos permiten controlar la epidemia y el impacto en la salud de la población, y una gran parte de ellas dependen de la responsabilidad individual. Es ahí donde debemos de pensar que tenemos una herramienta frente al virus. Si la vacuna llega será magnífico, pero hasta que no llegue no podemos poner nuestra esperanza en ella. España está trabajando duro y tendrá un papel protagonista en su desarrollo, pero tenemos que ser prudentes con dónde ponemos nuestras esperanzas».

«Si queremos pasar a una fase en la que no haya transmisión o sea de un nivel tan bajo que no tenga un impacto importante en la población, lo importante no son los test sino eliminar los contactos de riesgo. El confinamiento en las personas que han estado en contacto con casos confirmados se llama cuarentena y busca evitar la transmisión de quienes tengan unos cuadros muy inespecíficos; a mí me han visto toser con frecuencia y me resultó difícil diferenciar esta tos. Realizar pruebas sin un control sanitario específico y sin garantizar que la prueba se realiza a quien se debe de hacer en el momento en que se debe de hacer, no sirve de nada», insiste Fernando Simón.

La importancia de lavarse las manos

El Ministerio de Sanidad ha recordado, con motivo del Día Internacional de la Higiene de Manos, dentro de la campaña «Salva vidas. Límpiate las manos» impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el lavado de manos es «esencial» durante la fase de transición hacia la nueva normalidad por el Covid-19.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, Sanidad agradece la «adherencia ejemplar» a esta medida de higiene en estos tiempos de pandemia de todos los profesionales sanitarios, especialmente los de primera línea, y a la ciudadanía en general. «La higiene de manos es una de las medidas más sencillas y costo-efectivas para la prevención de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria y para evitar la transmisión de bacterias multiresistentes», insisten.

Además, Sanidad ha hecho un llamamiento para recordar la importancia del cumplimiento individual para protegerse del contagio del coronavirus y así proteger a los demás. «El objetivo es motivar a toda la población a que esta práctica se incorpore como un hábito a la vida diaria no sólo en estos tiempos de pandemia sino a largo plazo por ser una de las medidas más sencillas, baratas efectivas para la prevención y el control de las infecciones», concluye.