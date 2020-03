Todo lo que puedes hacer en Asturias para reivindicar los derechos de las mujeres este 8M

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 05/03/2020 15:16 h

Cada 8 de marzo, y sobre todo durante los últimos años, miles de personas salen a las calles para protagonizar diferentes actos que conmemoran el valor y los derechos de las mujeres durante el Día Internacional de la Mujer. Cada vez más ayuntamientos, asociaciones u organizaciones aportan su granito de arena para visibilizar a las mujeres en su lucha. Estos son algunos de los planes a los que te puedes sumar para reivindicar este día.

5 DE MARZO

Café-tertulia en Las Vegas, Corvera: En el salón de actos del Centro Tomás y Valiente de Las Vegas, tendrá lugar el café-tertulia «Ni brujas, ni santas. Desmontando estereotipos», con la intervención de la psicóloga Marisol Delgado, a las 19:00 horas,

Visita guiada al Museo de Bellas Artes de Oviedo: el Sindicato Comarcal de CCOO de Oviedo ha organizado dos visitas en las que se presentarán en una decena de obras en torno a las cuales se analizarán y se reflexionará sobre diferentes aspectos relacionados con la mujer. La visita, de una hora de duración aproximadamente, se realizará en dos turnos (11.30 y 17.30 horas), comenzará en la entrada al Museo por la calle Santa Ana y la dinamización de la misma correrá a cargo de José García, sindicalista de CCOO y catedrático de Historia.

Documental feminista en Avilés: En el Edificio Fuero, a las 19.00 horas, se proyectará «Nugkui, Espíritu del cacao», primer documental feminista del nuevo ciclo de cinefórum del Patio de Juventud.

Taller de pintura en Ribadesella: Un taller de pintura bautizado como «El final del cuento lo pintas tu», dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, previa inscripción, en el espacio 6-12 de la casa de la cultura a las 17.30 horas.

Cine en Langreo: A las 20.00 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera, se proyecta la película «Las Invisibles».

Taller en Piloña: De 17.20 a 19.30 horas se organiza en la casa de cultura Marqués de Vistalegre el taller «Kintusgi», taller de reparación de cerámica y la belleza de las cicatrices de la vida. Necesaria inscripción, gratuito.

6 DE MARZO

Apostasía feminista en Oviedo: Organizado por Asturies Feminista 8M, invitan a toda aquella que así lo desee a unirse a ellas para realizar una apostasía que las desvincule de la iglesia cristiana. Se encontrarán a las 11.00 horas frente al arzobispado, y los documentos que necesitarás son: Fotocopia compulsada de tu DNI en Comisaría de Policía, Carta apostasía feminista con tus datos, Partida bautismal (tienes que solicitarla en la parroquia donde te bautizaron) Formulario diócesis, Autorización si traes los papeles de otra compañera, Índice de documentos entregados para que lo sellen y registren en la Diócesis.

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «Interrupted», de Teatro en Vilo, a las 20.30 horas.

Jornada sobre la Desigualdad Salarial, en Avilés: En el Centro de Estudios Universitarios se producirá la inauguración de la Jornada sobre Desigualdad Salarial, a las 10.15 horas. Comenzará con la conferencia «Feminización de la precariedad», a cargo de Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, a las 12.00 horas. Posteriormente le seguirá una mesa redonda sobre brecha salarial con la participación de: Jacinta Amez Navas, del sindicato Comisiones Obreras; Leticia Bilbao Cuesta, de la Federación Asturiana de Empresarios; María José Carretero, de la Fundación Mujeres; y Carmen Escandón, del sindicato UGT.

Deporte femenino en San Martín del Rey Aurelio: A las 18.00 horas en la Casa de Encuentro de las Mujeres. Charla organizada por la Asociación Mujeres del Carbón en Lucha. «Mujeres en el fútbol: actualidad y futuro», a cargo de Noelia Quirós Vicente, delegada del Real Sporting de Gijón Femenino B y Leticia González Santos, miembro de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias.

Teatro en El Llar, Corvera: Los talleres de teatro de adultos de Corvera pondrán en escena «Zapatos de cristal», en El Llar, a las 18:00 horas.

Concierto en Langreo: En el Nuevo Teatro de La Felguera, a las 20.00 horas, tendrá lugar el concierto de Covadonga de la Rúa.

Documental en Piloña: Se proyectará el documental «Las sinsombrero», con posterior charla debate, en la casa de cultura Marqués de Vistalegre, entrada libre hasta completar aforo.

Monólogos en Mieres: A las 20.00 horas en el Auditoriu Teodoro Cuesta. Monólogos con «M» de Muyer, con Sandra Marchena, Virginia Riezu y Virginia Úbeda. Presenta Alberto Rodríguez (La Marquesina). Entrada 2€ previa reserva en Casa de Cultura.

Deporte y mujeres en Teverga: A las 18.00 horas en la casa de la cultura, charla ponencia «Deporte y mujer, en mujeres a partir de 40 años», posteriormente se realizará un recorrido por la exposición fotográfica de mujeres teverganas, y terminará la jornada con una merienda.

Lectura del manifiesto en Gozón: A las 12.00 horas se procederá a la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Mujer delante del ayuntamiento, y a las 18.00 horas se celebrará el acto institucional «la igualdad actúa el 8 de marzo» en el Museo Marítimo.

Juegos de mesa en Llanes: El programa municipal de ocio juvenil alternativo Espacio Joven Llanes, propone a sus usuarios jugar a diferentes juegos de mesa. Hoy es el turno del Trivial Pursuit. Las instalaciones, ubicadas en el Paseo de Las Marismas y el horario de apertura es de viernes a domingo, de 18.00 a 22.00 horas.

Jornada feminista en Allande: El Ayuntamiento organiza a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura, un acto para conmemorar el 8M. La actividad comenzará con la proyección de la película «Figuras ocultas», dirigida por Theodore Melfi, basada en el libro de Margot Lee Shetterly. Tras la película tendrá lugar un debate sobre la misma, moderado por Belén Fernández, agente de igualdad de Cangas del Narcea. Los actos concluirán a las 20.00 horas, con un pinchoteo para toda la asistencia en el Centro de Mayores.

Charla y teatro en Noreña: A las 9.30 horas en la casa de la cultura de Noreña, taller «¿somos iguales? ¿somos diferentes?», un proyecto socioeducativo municipal. A las 20.00 horas, también en la casa de la cultura de Noreña, se representará la obra «La Galerna», con SAXFEM, una comedia para la cual la entrada será libre hasta completar aforo.

7 DE MARZO

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «Las Bárbaras», a la 20.30 horas. Divertia proyectará El reflejo de Sibyl de Justine Triet dentro de la programación de FICX PLUS. Será el sábado, 7M, a las 20.00 horas en el Centro Municipal Integrado Pumarín/Gijón Sur.

VII Carrera Avilés por la Igualdad en Avilés: Con salida y llegada en la Plaza de España, organizada en colaboración entre la Fundación Deportiva Municipal, el Avilés Atletismo y la Atlética Avilesina, será un recorrido de 4 kilómetros, en dos vueltas al siguiente circuito: Plaza de España, Rivero, Parque de Ferrera, Galiana, Alfonso VII, La Cámara, Rui Pérez, plaza de Pedro Menéndez, Cuesta de la Molinera, La Fruta y Plaza de España. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar hasta el 6 de marzo en la Sección de Deportes de El Corte Inglés de Avilés.

Día de la Mujer en FICX PLUS, Gijón: Divertia proyectará «El reflejo de Sibyl», de Justine Triet, dentro de la programación de FICX PLUS, el sello de nueva creación bajo el que el Festival Internacional de Cine de Gijón presenta proyecciones, ciclos, programas especiales, encuentros, etc. Será a las 20.00 horas en el Centro Municipal Integrado Pumarín/Gijón Sur.

Cine en Cabrales: Dentro del programa Pacto de Estado contra la violencia de género, se organiza este cinefórum. A las 17.00 horas se proyectará «Frozen», y a las 19.30 horas, «Te doy mis ojos», en la Casa Barcena, en Carreña.

Teatro en Laviana: En la Casa de la Cultura se representa hoy, a las 20.00 horas, la obra de teatro «Lecciones para una dama», un espectáculo que muestra, mediante una selección de escenas teatrales, la situación de la mujer en una época... no tan lejana. Una invitación a la reflexión en clave de humor sobre el papel que desempeñan las mujeres en la sociedad en la que vivimos, denunciando la desigualdad y las conductas machistas y proponiendo otro tipo de relación entre hombres y mujeres. Todo ello a través de doce lecciones reales que las mujeres debían aplicar para llegar a convertirse en la «perfecta dama virtuosa». Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro en el Valey de Castrillón: A las 19.00 horas tendrá lugar el espectáculo «Cuentos al dente: historia para niñas, niños y demás fauna humana», con David Acera. La entrada es libre y gratuita.

Reconocimiento a las mujeres en Coaña: La Concejalía de Mujer conmemorará un año más el Día Internacional de la Mujer, con el reconocimiento público a las mujeres que en este 2020 cumplen la significativa cifra de los 65 años, poniendo de esta forma el valor a todas ellas, con independencia de que hayan o no desarrollado su vida laboral dentro o fuera del hogar. Tendrá lugar en dicho acto un concierto del coro AVO, y una comida y el posterior baile a cargo del Dúo Samba.

Juegos de mesa en Llanes: El programa municipal de ocio juvenil alternativo Espacio Joven Llanes, propone a sus usuarios jugar a diferentes juegos de mesa. Hoy es el turno de ¡Virus! Las instalaciones, ubicadas en el Paseo de Las Marismas y el horario de apertura es de viernes a domingo, de 18.00 a 22.00 horas.

Deporte en femenino en Langreo: A las 16.30 horas en el polideportivo de La Felguera, tendrá lugar la gala de deporte en femenino.

Tarde de teatro en Gozón: A las 19.30h en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Luanco, tendrá lugar la obra de teatro «En esa casa, pasan cosas», por la compañía “El Callejón del Gato”.

8 DE MARZO

Durante el Día Internacional de la Mujer se producirá simultáneamente a las 12.00 horas frente a los ayuntamientos de cada concejo una lectura de manifiesto que, dependiendo de cada ubicación, será seguida de un minuto de silencio, un baile, u otro tipo de acto, al que están invitados a participar niños, niñas, hombres y mujeres. Será a las 17.00 horas en Oviedo cuando tenga lugar la gran manifestación a nivel regional, cuyo lema es «Nosotras movemos el mundo».

Este año tendrá tres puntos de partida: uno desde la plaza de América, desde la que saldrán el movimiento feminista y movimientos sociales de Oviedo y las Cuencas, partidos políticos y sindicatos, otra salida desde la estación de trenes, desde donde parten movimientos feministas y sociales de Avilés y occidente, personas con movilidad reducida y los cordones de ausentes y cuidados, y por último una tercera salida desde la calle Víctor Chávarri, desde la que parten movimientos feministas y sociales de Gijón y oriente, movimientos estudiantiles y movimientos LGTBI. Las tres partes se encontrarán en la plaza de La Escandalera, donde se realizarán diversos actos, y posteriormente se subirá hasta la plaza de la Catedral. Pero además de la lectura de manifiestos y la gran manifestación en Oviedo, otros acontecimientos que se desarrollarán el 8M son:

Bicicletada en Gijón: El colectivo 8Muyeres En Bici organiza este acto para reivindicar «las 8 razones del 8», una iniciativa a través de la cual se realizará una ruta urbana de carácter festivo con música y megafonía, en la que se invitará a la gente a que participe en la manifestación de la tarde y a la concentración de las 12.00 horas en la Plaza Mayor, donde terminará la bicicletada. Saldrá de las Termas, se realizará una parada sobre las 11.15h en la Plaza del 6 de agosto, donde estarán La Caja de Músicos, que interpretarán un tema musical. A las 10.00 horas quedada en Las Termas del Campo Valdes para preparar las bicis, globos y pancartas. A las 10.45 horas será la salida. 11.11 horas Carrusell en La Plazuela de San Miguel, 11.15 horas parada en Plaza del 6 de Agosto, a las 12.00 horas Llegada a Plaza Mayor.

Jornada musical en Cabrales: A partir de las 18.00 horas, contarán con la actuación musical de «Dúo Sunset», en la cancha cubierta de Carreña.

Pasado y presente de la mujer en Teverga: El Parque de la Prehistoria de Teverga conmemora el Día Internacional de la Mujer con visitas y talleres para conocer el papel de la mujer en el Paleolítico. A las 11:00 horas habrá una visita guiada a la Galería del Parque en la que se hará referencia a las actividades cotidianas que realizaban nuestras antepasadas. A continuación, el público se adentrará en la Cueva de Cuevas donde también se hará alusión a la imagen de la mujer en el arte prehistórico. A las 13:00 y 17:00 horas el público familiar con menores a partir de 4 años podrá participar en el taller La aventura de la mujer prehistórica. La visita guiada, con plazas limitadas, es una actividad sin coste adicional sobre el precio de la entrada del Parque y sin reserva previa. El taller tiene un precio general de 3 euros y reducida de 2,50 euros. Se puede consultar los detalles de las actividades y comprar con antelación la entrada para visitar el Parque o para participar en el taller en la web www.parquedelaprehistoria.es.

Marcha entre Cabrales e Infiesto: De 15.00 a 21.00 horas tendrá lugar la marcha feminista a Cabrales, organizado por el colectivo de mujeres de Piloña y Rurales del oriente, con autobús autogestionado desde Infiesto a Cabrales.

Cultura en Valdés: A lo largo del día tendrá lugar un recital de poesía a cargo de la asociación de escritores de Asturias, la entrega del galardón «Reconocimiento por la igualdad», un concierto de la banda de música LA LIRA, «Mujer y Libertad», una exposición de dioramas a cargo de la asociación ASTURCLICKS, y el concurso en el IES Carmen y Severo Ochoa de lemas relacionados con la Igualdad de Género. Los ganadores serán pintados en los pasos de cebra de Villar.

Actividad cultural en Mieres: A las 18.00 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura, tendrá lugar la charla-coloquio «No + violencia machista». Participan: Rozalén (artista y activista social), Begoña Piñero (Presidenta de la Tertulia Les Comadres), Sonia Martínez (Abogada del Centro Asesor de la Mujer de Mieres) y Yoanna Benavente (Psicóloga y Coordinadora de la red de Casas de Acogida del P.A.). A las 19.00 horas y en el mismo lugar se presentará el libro «Ahora contamos nosotras», de Cristina Fallarás, y a esa misma hora en la Biblioteca Pública, tendrá lugar un encuentro de escritoras con tres mujeres poetas: Patricia Suárez, Enma Cabal y Lurdes Álvarez y 3 mujeres novelistas: Leticia Sánchez Ruiz, Aida Sandoval y María Luisa Prada. A las 20.00 horas en el Auditoriu Teodoro Cuesta. Concierto I Concurso Internacional de Mujeres Compositoras «María Teresa Prieto». A cargo de la Banda Musical del Ateneo de Mieres. Director Antonio Moreno. La banda sinfónica presenta las tres obras premiadas en su I Concurso Internacional para Mujeres Compositoras «María Teresa Prieto».

9 DE MARZO

Exposición en Avilés: A las 17.30 horas, en el vestíbulo de la Casa de Cultura, se inaugura la exposición de carteles y fotografías del Concurso 8 de marzo.

Cerámica para la igualdad en Candamo: A las 18.30 horas en el Centro Social y Polivalente de Grullos (detrás de Residencia de Mayores), con motivo de la celebración del 8 de marzo, se organiza un taller de cerámica. Abierto a la población de todas las edades. Actividad gratuita. Inscripción en el Ayuntamiento de Candamo o telefónicamente: 985 82 80 56, hasta el jueves 5 de marzo a las 14:00 horas.

Espectáculo en la mancomunidad del Nalón: La Concejalía de Igualdad organiza en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer de la Mancomunidad «Cinco Villas» un «Espectáculo familiar con motivo del 8M» con el título «LUCHANDO ¡GANO YO!», a las 18:30 horas en la Casa de Cultura de Muros de Nalón.

Performance en San Martín del Rey Aurelio: La ya famosa performance «El violador eres tú» se interpretará en la plaza del ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio a las 19.00 horas.

Charla en Piloña: A las 12.00 horas se convoca una concentración en la plaza del ayuntamiento y a las 18.30 horas, charla debate «trabajadoras precarias y desigualdad laboral» en la casa de cultura marqués de Vistalegre, entrada libre hasta completar aforo.

10 DE MARZO

Teatro en el Palacio Valdés, en Avilés: A las 19.00 horas tendrá lugar la representación de la obra teatral «La Baltasara. De actriz barroca a santa anacorneta», escrita por la dramaturga, novelista y poeta Inma Chacón, y dirigida por Chani Martín. También se leerá el manifiesto del 8 de Marzo, elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer de Avilés. Las entradas son gratuitas, y se pueden recoger, dos por persona, en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura, a partir del viernes 6 de marzo, desde las 9.00 y las 17.00 horas.

Taller infantil en Noreña: A las 18.15 horas biblioteca pública municipal, tendrá lugar el taller «Superhéroes y superheroínas. Aprendiendo a ser iguales», dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, para el que deberán inscribirse previamente.

Café-tertulia en Tineo: A las 17.00 horas en la sala de prensa de la oficina de turismo, café tertulia «Feminismo: historia y actualidad. De dónde venimos y hacia dónde vamos».

11 DE MARZO

Mesa redonda en Castrillón: A las 18.00 horas en la Casa de Encuentro tendrá lugar una mesa redonda «mujeres con los pies en la tierra», con mujeres de nuestro entorno ligadas al trabajo en el campo. Modera Laura lucio, ingeniera. Habrá ludoteca disponible.

Paseo por la igualdad en Las Regueras: Está organizado por el grupo de participación infantil de las regueras, con escenografía del grupo de teatro terapéutico «Las Escoberas». Tendrá salida a las 11.30 horas del ayuntamiento con meta en el colegio. Se trada de un recorrido de un kilómetro por camino interior.

Actividades para niños en Tineo: A las 16.30 horas, en el centro de formación al Consumo, taller de chapas «Por la igualdad», dirigido a niños y niñas de entre 4 y 14 años.

12 DE MARZO

Cine feminista en Avilés: Dentro del ciclo de cinefórum del Patio de Juventud, se proyecta hoy «Las damas azules», a las 19.00 horas en el Edificio Fuero.

Encuentro LGTBI en San Martín del Rey Aurelio: A las 18.00 horas en la Casa de Encuentro de las Mujeres. Charla organizada por Asociación Mujeres del Carbón en Lucha. «Igualdad y roles en el colectivo LGTBI», a cargo de la Asociación Xega.

Cine en Laviana: Se proyectará a las 18.30 horas en el Cidan la película estadounidense «Mujercitas».

13 DE MARZO

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «Diez maneras de cargarte tu relación de pareja», a las 20.30 horas.

Presentación de un libro en San Martín del Rey Aurelio: A las 18.00 horas en la Casa de Encuentro de las Mujeres. Organizada por Asociación Mujeres del Carbón en Lucha. Presentación del libro «Voces del ayer», a cargo de la autora, Inés Iglesias Martínez.

Charla en Las Regueras: A las 19.00 horas en la Casa Cultura Las Regueras, se organiza «La violencia institucional otra forma de violencia de género». También se organizará un debate moderado por la concejala de servicios sociales, se conmemorará a la mujer del año, y la alcaldesa clausurará el acto, al que le seguirá una merienda.

14 DE MARZO

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «Nadia», a las 20.30 horas.

Reconocimiento en San Martín del Rey Aurelio: A las 12.00 horas se entregará la distinción del deporte, una placa distintiva, a la Escuela de Iniciación San Martín por defender los valores de la igualdad en el deporte.

Clases y cine en Langreo: A las 12.00 horas en el polideportivo de La Felguera se organiza una masterclass por la igualdad de género. A las 20.00 horas, en el Nuevo Teatro La Felguera, la asociación Muyeres Asociación Música Tradicional presenta «Humanes».

17 DE MARZO

Documental y coloquio en Castrillón: A las 18.00 horas en la Casa de Encuentro se proyectará el documental «Las sin sombrero», y tendrá lugar posteriormente una charla coloquio con Patricia Pérez, divulgadora de arte. Habrá ludoteca disponible.

Fiesta de comadres en Tineo: A las 17.30 horas, en la sede social de las amas de casa, tarde de comadres con merienda y risoterapia.

Charla en San Martín del Rey Aurelio: A las 18.00 horas en la Casa de Encuentro de las Mujeres. Charla organizada por Tertulia Feminista Les Rosalíes a propósito de la escritora Jane Austen. «Sin habitación propia», a cargo de Paloma Uría. «Tras las huellas de Jane Austen», a cargo de Socorro Suárez Lafuente.

19 DE MARZO

Cine feminista en Avilés: Dentro del ciclo de cinefórum del Patio de Juventud, se proyecta hoy «Hija de la laguna», a las 19.00 horas en el Edificio Fuero.

Improvisación en San Martín del Rey Aurelio: A las 18.00 horas en la Casa de Encuentro de las Mujeres. Organizada por Asociación Mujeres del Carbón en Lucha. Taller de improvisación, a cargo de Noemí Miranda.

Cuentacuentos en Tineo: A las 18.00 horas en la biblioteca municipal, se organiza el cuentacuentos «Cuentos violetas para niños y niñas de todos los colores».

20 DE MARZO

Coloquio en Nava: N@vactúa organiza, en la Casa de Cultura Marta Portal, de 9:15 a 13:45 horas, diferentes ponencias acerca de la visibilización de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género, el impacto de la violencia de género en la maternidad, y el régimen de visitas entre menores y sus padres condenados por maltrato. Se necesita una inscripción previa gratuita.

21 DE MARZO

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «Dalloway», a las 20.30 horas.

Teatro en San Martín del Rey Aurelio: A las 20.00 horas en el Teatro Municipal en El Entrego. Representación de la obra «Las Cervantas» de Baluarte Teatro.

25 DE MARZO

Jornada contra la violencia de género en Ribadesella: Orientada por la mañana a profesionales y por la tarde a todos los públicos. En la semana del 2 al 8 en el IES Avelina Cerra se impartirán talleres acerca de este tema, y durante todo el mes en la biblioteca seleccionarán libros protagonizados o escritos por mujeres.

Homenaje en San Martín del Rey Aurelio: A las 13.00 horas en el Aula Cultural La Plaza. Homenaje mujeres nonagenarias y Mujer del siglo XXI. Encuentro de confraternidad con asociaciones de mujeres de Cangas del Narcea.

27 DE MARZO

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «Verano en Diciembre», a las 20.30 horas.

28 DE MARZO

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «La vida secreta de Petra Leduc», a las 20.30 horas.

5 DE ABRIL

Espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón: Durante todo el mes de marzo, el Teatro Jovellanos acogerá el Ciclo Mujer. Se trata de ocho espectáculos de autoras, directoras, actrices, escenógrafas…, ocho espectáculos con la mujer como protagonista en diferentes temáticas y géneros. Hoy es el turno de «La Jauría», a las 20.30 horas.

7 DE ABRIL

Feminismo y ecología en San Martín del Rey Aurelio: A las 19.00 horas en la Casa de encuentro de las Mujeres. Charla organizada por Colectivo de Mujeres Alameda. «Feminismo y ecología», a cargo de Sheila Martínez Pérez, trabajadora