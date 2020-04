Asturias suma nueve muertes y 66 contagios por el coronavirus

0

12/04/2020 20:59 h

Tras una jornada especialmente trágica el sábado, cuando se sumo la cifra más alta desde que hay registros de muertes de pacientes de residencias de ancianos, Asturias llega a la víspera de levantamiento del confinamiento estricto con un aumento de contagios, 66 nuevos positivos en el balance acumulado, y también con nueve muertes (siete de ellas de los geriátricos). No hay tregua en el aumento, paulatino eso sí, de la epidemia y también han crecido las hospitalizaciones pero una jornada más se mantienen, tras varios días de descensos, el número de ingresos en cuidados intensivos.

El balance de la Consejería de Salud correspondiente a este domingo 12 de abril deja un total de casos positivos acumulados de 1.958, 66 más que este sábado cuando se contabilizaban 1.892. De ellos permanecen activos 1.375; son también más que ayer, 53 casos más. La cifra de curaciones es contenida, un total de 434, ayer se contaban 430.

Aunque el Principado presenta unas cifras mejores que otros territorios en el control de la epidemia y no ha rozado el colapso hospitalario, se trata de una de las comunidades con la población más envejecida, es el principal grupo de riesgo, la media de edad en las muertes en Asturias es de 81 años. Y el registro diario de las residencias de ancianos da testimonio de la profunda huella mortal de la enfermedad.

En total, Asturias suma este domingo 149 muertes desde que comenzara la epidemia, esta jornada se han registrado nueve de ellas siete se han dado en pacientes procedentes de las residencias de ancianos. Los fallecimientos de este domingo se han producido en dos residencias públicas de Oviedo, el Naranco con un muerto y Santa Teresa con dos. En la red privada y concertada se han contado los de los centros de Faustino Sobrino (con uno) en Llanes, Plaza Real (también uno) en Gijón y el Hospital de Gijón (con dos).

Todo esto se produce horas antes de que termine el episodio más estricto del confinamiento. No se termina la cuarentena pero ya no habrá distinción entre trabajadores considerados esenciales, se regresa al momento del primer estado de alarma. Está limitada la circulación en la vía pública y debe justificarse por motivos laborales ante agentes de la autoridad, no se permite la apertura de comercios y hostelería salvo de primera necesidad. Pero este lunes regresaran a sus empleos miles de trabajadores en la industria y la construcción. Siempre que puedan garanatizarse medios de protección, el Gobierno central anunció que dispensará mascarillas y ha llamado a extremar las medidas de higiene y de distanciamiento social.

En el balance de Salud se recoge que este domingo aumentaron las hospitalizaciones, se registran 371 frente a las 341 del sábado, una treintena más. Pero se mantienen contenidas y por varios días consecutivos los ingresos en las UCIs, son 61, la misma cifra que ayer sábado.

Hasta el momento se han procesado un total de 23.046 muestras para determinación de la COVID-19, de las que 22.331 son por PCR y 715 por test de anticuerpos.