La precariedad de las limpiadoras de Liberbank: «Sacamos los papeles de la basura para reaprovechar las bolsas»

25/05/2020 05:00 h

«Tenemos que andar pidiendo hasta los productos de limpieza porque mandan con cuentagotas. Por ejemplo, me mandaron cinco paquetes de bolsa de basura. Cada paquete contiene 12 bolsas y esas las gasta solo en una de las plantas. Así que ando sacando los papeles de la basura para poder reutilizarlas». La epidemia del nuevo coronavirus ha llevado la precariedad en la que se encuentran las trabajadoras de la limpieza de Liberbank a extremos insospechados. Lo cuenta con todo lujo de detalles su portavoz, Nuria Rodríguez. El Grupo Net, la empresa que se hizo con el contrato en enero, pasó de intentar recortarles horas a pedirles que trabajen todos los días. El encargado, que solo se comunica con ellas por Whatsapp, les aseguró que se les abonaría como horas extra. A día de hoy, no han cobrado ni una. Temen que ni siquiera estén cotizando por ellas. Una compañera ha pedido la vida laboral y no aparecen reflejadas. El resto están realizando ahora el mismo trámite para conocer su situación. El colectivo denuncia la situación en la que se encuentran. «Estamos siendo responsables. No vamos a dejar colgados a los compañeros de Liberbank que, además, trabajan de cara al público pero están abusando de nosotras», insiste Rodríguez.

Guarda por escrito todo lo que le han dicho. Como es casi imposible hablar por teléfono con el encargado, la cronología de lo sucedido está en su Whatsapp. El 16 de marzo, el primer lunes tras decretarse el estado de alarma, el encargado del Grupo Net se pone en contacto con las trabajadoras para decirles que debido a la epidemia es necesario intensificar las labores de limpieza y que pasarán a prestar su servicio a diario, ya que así lo demanda el cliente. Es decir, mantendrán el mismo horario pero de lunes a viernes. Les dice que apunten las horas de más que hacen y que se las pasen semanalmente. A día de hoy, Nuria Rodríguez no ha cobrado ni un céntimo de más. En su caso ha pasado de hacer 18 semanales a 30. Además, la hora extra, según le ha confirmado UGT, se la tienen que pagar a 15,38 hora. Su hora ordinaria no llega a seis euros,

«Yo no he cobrado pero el resto tampoco y eso que el encargado nos dijo que comenzarían a abonarlas en la nómina siguiente», explica. El pasado 8 de mayo consiguió hablar con él. Le reconoció que habían tenido un problema pero que el lunes, 11 de mayo, realizarían los ingresos. A 22 de mayo ese dinero no había aparecido y Nuria Rodríguez asegura que no le ha vuelto a coger el teléfono. Tampoco ha sido capaz de contactar con nadie del departamento de nóminas. Así que lo que siguen haciendo es enviar semanalmente todas las horas extra que están limpiando.

La precariedad alcanza además a los materiales. Lo que sucede con las bolsas de basura es muy significativo. En el caso de Nuria Rodríguez está asignada al edificio central del banco en Gijón, con lo cual no es solo una oficina. Explica que los trabajadores le preguntan por su situación y que la única manera que tiene de que le den el material que necesita para trabajar es que algún responsable ponga una incidencia. Así lo han hecho durante los dos últimos meses. «Todo lo que conseguimos es siempre bajo presión», explica.

En su caso, que es casi idéntico al del resto de trabajadoras, solo había recibido dos mascarillas quirúrgicas. El resto había tenido que comprarlas con dinero de su bolsillo. Guarda todos los tickets para pasarlos a la empresa. Hace unos días un responsable de área la preguntó si tenía material suficiente. Le dijo que tenía que usarlas a diario y renovarlas. Cuando avisó al encargado, nuevamente por Whatsapp, de que en Liberbank le exigían mascarillas y no tenía, consiguió 10 más. «Se presentó un mensajero sin paquete ni precinto ni nada, con 10 mascarillas en la mano», denuncia.

Ni siquiera cuentan con uniforme. Les han dado un mandilón de la empresa y debajo llevan su propia ropa. Por seguridad, cuando salen se la quinta y la meten en bolsas, para luego lavarla. «Solo reclamamos lo que pone en el convenio, dos uniformes al año, de un pantalón, una casaca y calzado. Usas uno mientras lavas el otro», argumenta. «Nuestra salud está claro que les importa un bledo. Pero ni siquiera tenemos bayetas para limpiar», explica Nuria Rodríguez que entre el centenar de compañeras hay personas con situaciones muy complicadas, como una compañera que tiene a una hija con cáncer. «Tenemos a nuestro alrededor población de riesgo», reconoce.

«Hemos sido razonables y responsables. Sabíamos que era lógico que trabajásemos más, aunque éramos conscientes también de que íbamos a tener problemas para cobrar. Pero trabajamos con personas que, a su vez, están de cara al público. No voy a dejar colgado a nadie. Seguiremos haciendo horas y extras y llegaremos a juicio si hace falta para cobrarlas horas extra», concluye Rodríguez, consciente de que puede ir para largo. En teoría ya se volvió atrás el tijeretazo inicial que intentó pegar al horario el Grupo Net. Pero siguen sin verlo en sus nóminas.