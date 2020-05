Barbón dice que la mayoría de las playas no tiene problemas de aglomeraciones

0

La Voz de Asturias La Voz

Redaccion 23/05/2020 15:06 h

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido este sábado «desdramatizar» el debate sobre las condiciones para la apertura de las playas al entrar en la fase 2 de la desescalada dado que en la mayoría de los arenales de la región no se dan problemas de aglomeraciones que impidan cumplir las medidas de seguridad obligatorias ante la pandemia.

En una rueda de prensa ofrecida en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribadesella, que hoy abría sus puertas al igual que lo irán haciendo en próximos días el resto de equipamientos culturales, Barbón ha pedido, no obstante, que no se tome como único modelo el de las playas del Mediterráneo «que no tienen nada que ver con las del Cantábrico», informa Efe.

Tras recordar que, pese a lo afirmado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el Estado sí tiene competencias sobre las playas, compartidas con los ayuntamientos, Barbón ha considerado «lógico» que el próximo lunes no se abran los arenales asturianos y ha recordado que en Asturias «no es habitual» hacerlo el 25 de mayo.

El Gobierno regional, ha asegurado, trabajará con los ayuntamientos para «actualizar y pegar al terreno» la normativa que se diseñe para toda España, pese a la dificultad que supone dictar normas para 47 millones de personas, en el caso de aquellos arenales de determinados concejos donde sí se dan aglomeraciones que impidan cumplir las medidas de seguridad sanitarias.

En términos similares se ha referido en torno a la situación de la hostelería, después de que ayer se adelantara la apertura de las zonas interiores de los establecimientos en las localidades de menos de 10.000 habitantes, para advertir de la dificultad que supone «generar una normativa sobre otra» durante el estado de alarma.

«Tenemos que ser claros en la norma y corregir las disfunciones que vayan surgiendo», ha apuntado tras asegurar que entiende «el cabreo» de los hosteleros y reiterar que el Principado seguirá pidiendo al Gobierno central que la apertura se permita basándose en la distancia de seguridad entre clientes en lugar de fijando un porcentaje de aforo.

Dentro de esa fase 2 el próximo lunes se empezarán a permitir también las visitas a residentes en geriátricos que sufran enfermedades cognitivas graves y, en este sentido, ha reclamado la máxima prudencia dado que mucha gente está deseosa de visitar a sus mayores, pero ha pedido hacerlo «con mucha calma y cautela» dado que un contagio en una residencia «puede significar una infección global» del centro «porque el riesgo cero no existe».

De cara a ese nuevo periodo, el presidente del Principado ha pedido «cambiar hábitos» para seguir respetando las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias y aprovechar la relajación del confinamiento, limitado todavía a movimientos en el interior de Asturias, para descubrir «la gran riqueza» paisajística y cultural de Asturias.