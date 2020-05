La recuperación se consolida en Asturias: un muerto y cero contagios por coronavirus en 24 horas

0

La Voz de Asturias

28/05/2020

Dos semanas y media después de entrar en la fase uno del desconfinamiento y apenas cuatro días más tarde de estrenar la fase dos, Asturias mantiene el coronavirus a raya y el riesgo de rebrote parece controlado. Los números así lo muestran. En las últimas 24 horas, en el Principado no se ha notificado ningún positivo más pero se ha confirmado una nueva muerte por COVID-19. En el mismo periodo de tiempo se han sumado tres fallecimientos de residentes de centros geriátricos, uno ocurrido en las últimas horas y tres de días anteriores pero cuya confirmación oficial acaba de llegar a la Consejería de Derecho Sociales y Bienestar.

La epidemia parece controlada porque no hay nuevos casos y porque, al mismo tiempo, los pacientes se recuperan y la presión asistencial baja. En la última jornada se han notificado 40 altas epidemiológicas más a pacientes que han conseguido superar la enfermedad. En total, ya son 1.583. Estos 1.583 han tenido que pasar dos análisis consecutivos negativos. Hay otros pacientes, cuyos síntomas mejoran, que son enviados a casa para completar su curación. Esos reciben el alta hospitalaria pero no la epidemiológica. Esos no están incluidos en estas cifras. En los hospitales quedan, de hecho, apenas 42 ingresados, diez en estado crítico, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) y 32 en planta. Sin cinco menos 24 horas antes.

Lo que no ha descendido es el ritmo de análisis que se realizan para comprobar que el virus no está circulando. Entre los test PCR, los Elisa de cuantificación y los rápidos, se han hecho más de 3.000 en solo 24 horas. Ayer eran 147.192. Hoy ya son 150.347. En esas más de 3.000 analíticas no se ha encontrado ni un positivo.

Con la actualización estadística de la Consejería de Salud, se observa que la cifra total de asturianos que han sufrido el COVID-19 es de 2.400. Estos son los que están confirmado con las pruebas PCR, las más fiables. En este global no se contabilizan los test de inmunidad y de menor confianza. De estos diagnosticados con PCR, 1.097 han tenido que ser hospitalizados al sufrir complicaciones de salud y de esos, 122 han pasado por la UCI. La cifra de fallecidos, sumado el incorporado en las últimas 24 hora, se eleva a 311.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar también actualiza a diario sus datos. Con las tres muertes que ha sumado, confirma que han perdido la vida debido al coronavirus 209 residentes y ningún trabajador. La información que han facilitado las direcciones de las residencias revela que tienen seis positivos más de los que habían controlado el miércoles. Así la epidemia ha afectado a 667 usuarios y a 236 trabajadores. La inmensa mayoría ya ha conseguido superar el virus pero quedan 16 casos activos. Esto supone un ligero repunte de tres casos. El coronavirus, desde el pasado 15 de marzo, había entrado en 69 centros geriátricos. Los actuales positivos se concentran solo en nueve.