Asturias baraja que la mascarilla sea obligatoria aunque se cumpla la distancia social

oviedo 09/07/2020 10:55 h

En la «nueva normalidad», como medida de prevención e higiene, las personas de seis años en adelante están obligadas por el Ministerio de Sanidad a usar mascarilla en el transporte público -aviones, barcos, autobuses, trenes y vagones de metro- y en el privado, si en el vehículo viaja más de una persona y estas conviven en domicilios distintos. También, en espacios cerrados de uso público, en la calle y al aire libre, pero solo si no se puede mantener una distancia interpersonal de un metro y medio. Al decaer el estado de alarma, los Gobiernos autonómicos pasaron a ser competentes en la materia y algunos, cautos, prefirieron revisar estas normas y endurecerlas. A medida que surgen nuevos brotes, algunas autonomías han ido endureciendo las medidas de uso. En Asturias todavía no se ha tomado ninguna medida en ese sentido, pero el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido que baraja la posibilidad de que la mascarilla sea obligatoria incluso cuando se cumpla la distancia social. En la actualidad el 87% de los asturianos utiliza ese elemento de protección.

Actualmente la mascarilla es obligatoria en tres zonas de España -A Mariña lucense, Ordicia (País Vasco) y toda Cataluña-, en todo momento y en todo lugar, como consecuencia de los últimos rebrotes de coronavirus. La Generalitat informó este miércoles de que multará con cien euros a quién no la lleve. Sin embargo, su uso cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad se instauró ya en todo el país el pasado 21 de mayo. ¿Se ha respetado desde entonces esta norma? ¿Cómo ha evolucionado la utilización de este protector en este mes y medio? ¿Quiénes han sido los españoles más cumplidores y en qué parte del mapa se ha desobedecido más? El estudio de seroprevalencia del Ministerio Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III incluye un ránking geográfico sobre el tema. A la cola se encuentra Guipúzcoa, donde solo un 45,5 % de la población se tapa la nariz y la boca para evitar propagar el virus y contagiarse de él; en las primeras posiciones, Cáceres y Jaén, donde un 96,2 % sigue las medidas impuestas desde el Gobierno. En Asturias las usa más del 87% de la población, según ese informe.

Los datos del trabajo de Sanidad y el ISCIII muestran cómo se ha ido extendiendo durante este tiempo la adopción del uso de la mascarilla. Mientras que a mediados de mayo, un 19,3 % de la población española de más de 6 años no utilizaba nunca la mascarilla, a finales del mismo mes esta proporción se redujo notablemente hasta el 11,3 %. Durante el mes de junio, cayó al 8,4 % y al 7,3 %.

El protector ha sido bien recibido en Almería (el 95,7 % lo lleva), Cádiz (95,5 %), Madrid (95,3 %), Albacete (95,1 %) y Barcelona (95,1 %). No tanto en Vizcaya, donde un 23,5 % de las personas no usan mascarilla, ni en Mallorca (no se la ponen un 22,4 %). Tampoco en Álava (el 20 % va sin ella) ni en Lugo (un 18,9 % prefiere no protegerse).