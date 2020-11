Juicio al exalcalde de Ponga por prevaricación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

10/11/2020 12:36 h

El Juzgado de lo Penal de Oviedo acoge mañana la vista oral contra el ex alcalde de Ponga Cándido Vega, para el que la Fiscalía interesa una pena de diez años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público en corporaciones locales como supuesto autor de un delito continuado de prevaricación relacionado con la contratación de trabajadores.

Vega, quien ejerció como alcalde de Ponga con un gobierno de coalición URAS-PAS entre los años 2007 y 2013, ya fue condenado en sentencia firme, en 2012, a una pena de 7 años de inhabilitación por ordenar el acondicionamiento de varios caminos forestales en el Parque Natural de Ponga prescindiendo de los procedimientos legales.

El ex alcalde será juzgado este miércoles acusado de efectuar varias contrataciones de trabajadores sin someterlos a ningún tipo de proceso selectivo.

La Fiscalía sostiene que el ex alcalde contrató a varios trabajadores sin ningún tipo de expediente administrativo ni procedimiento de selección, de forma directa y atendiendo a su «mera voluntad personal» en la elección de las personas a contratar, pese a que era consciente de la vulneración de los principios de igualdad mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

Según la versión fiscal, Vega realizó varios contratos de trabajo encadenados a una persona como auxiliar de ayuda a domicilio en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, sin proceso selectivo ni expediente, ni resolución de Alcaldía.

Otro trabajador también fue contratado de forma directa por el ex alcalde como peón de obras públicas en 2011 y posteriormente en 2013.

Vega realizó este segundo contrato, por obra o servicio determinado, hasta la terminación de los trabajos propios de su especialidad durante la reparación de las zapatas de los puentes de Viego, pese a las objeciones que puso la secretaria-Interventora del ayuntamiento a través de un informe desfavorable y con reparos.

La secretaria aducía que no se había respetado el Estatuto Básico del Empleado Público ni la congelación de la oferta de empleo público establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, así como por la no existencia de consignación presupuestaria, al no estar el puesto contratado en la plantilla de personal.

El entonces alcalde, según el escrito fiscal, obvió el informe desfavorable y prescindió del reparo, por lo que el trabajador continuó prestando sus servicios durante tres meses.

Un tercer trabajador fue contratado verbalmente por Cándido Vega como arquitecto sin procedimiento alguno de contratación ni expediente ni resolución de la Alcaldía, desde el mes de abril de 2011 hasta el mes de junio de 2016.

Vega también está acusado de contratar a una asistenta social, tras emitir un decreto, el 9 de enero de 2012, donde alegaba razones de urgencia, mientras no se procediera a realizar el procedimiento para la selección de ese puesto de trabajo, a la persona que prestaba sus servicios en el Telecentro, y, de forma paralela, contratar a otro trabajador como auxiliar administrativo para este último servicio.

El mismo día que publicó el decreto, la secretaria e interventora municipal emitió un informe jurídico donde exponía la normativa, procedimiento y principios aplicables a la contratación, pero Vega también hizo caso omiso, al no realizar ningún tipo de proceso selectivo, según consta en el escrito fiscal.

La Fiscalía aplica además la circunstancia agravante de reincidencia, ya que Vega fue condenado en una sentencia declarada firme en 2012 por un delito de prevaricación, a la pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y un delito de desobediencia agravada de autoridades, a la pena de 6 meses de prisión.

El juicio se celebrará mañana, día 11, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 10:00 horas, informa Efe.