Alerta máxima: El coronavirus marca un triple récord negativo en Asturias

La Voz de Asturias Luis Fernández

14/11/2020

Se acaban los adjetivos para describir la situación que vive Asturias. Por tercer día consecutivo, la región bate su récord de positivos por coronavirus, y hora también ha alcanzado la cifra máxima de fallecidos y elevado su tasa de positividad a un nivel no conocido desde que se declaró la pandemia. Es un triple récord negativo en las últimas 24 horas: 796 contagiados (129 más que el día anterior), 23 muertos y un 11,45% de relación entre pruebas realizadas e infectados detectados. Y lo peor es que, a pesar de las duras medidas restrictivas que están en vigor, la curva no solo no se aplana sino que no encuentra su techo.

Según los datos facilitados por el Gobierno del Principado, los fallecimientos corresponden a diez mujeres de entre 76 y 94 años y trece hombre de entre 67 y 92, de los que nueve tenían su domicilio en residencias de ancianos. Además se produjeron 135 altas, 113 hospitalizaciones en planta y 17 más en UCI con lo que actualmente en Asturias hay 814 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de covid-19 y 140 en unidades de cuidados intensivos.

Durante la jornada de ayer se realizaron 6.922 pruebas PCR -el mayor número desde que comenzó la pandemia- que arrojaron una tasa de positividad del 11,45%, la mayor registrada en la región desde marzo. De esta forma, Asturias ha detectado desde hace un mes más de once mil casos nuevos de covid-19 en la segunda ola de la pandemia y tenía hasta ayer un porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por pacientes con coronavirus del 28,39%, la más alta de toda España, porcentaje que en el caso de las ucis superaba el 455.

Por su parte, la tasa de incidencia por cien mil habitantes en los últimos catorce días -que hace un mes se situaba en 175,01- alcanzaba ayer los 573,4 casos frente a los 498,1 que se registraban a nivel nacional.

La situacion amenaza el sistema sanitario y las autoridades autonómicas ya han alertado del «riesgo de colapso».