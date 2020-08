Denuncian a una panadería por vender alcohol de madrugada

El consejero de Salud cuenta en esta entrevista que no autorizará grandes eventos que pongan en riesgo a la población. Reconoce que la presión hospitalaria podría aumentar antes del otoño pero dice que están preparados

El consejero de Salud no quiere demonizar ni a turistas ni a los empresarios del ocio pero no piensa autorizar grandes eventos que pongan en riesgo a la población. Pablo Fernández Muñiz asegura que mantendrá el timón de su departamento en la misma dirección, incrementando la red de vigilancia y el control de contactos estrechos, preparándose para una posible nueva oleada o para un cambio en el comportamiento del virus y trabajando con los sectores más afectados. No realiza declaraciones grandilocuentes pero defiende su trabajo. El éxito de Asturias en esta epidemia del coronavirus no reside solo en el aislamiento territorial, que también. Defender eso supondría infravalorar el trabajo realizado por miles de profesionales durante meses. Fernández Muñiz repasa en esta entrevista para La Voz la situación actual, con la aparición de nuevos focos y el temor a un repunte antes del otoño.

