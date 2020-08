Una familia para derribar estereotipos y disfrutar del deporte

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 22/08/2020 16:33 h

Son varias novedades en una. Y todas ellas tendrán un impacto positivo en el deporte ovetense. Más en concreto, en el fútbol. Porque es la pasión de quienes esta misma temporada, tras un tiempo de preparativos, fundaron la Peña El Punteru. Estos aficionados lograron constituir la primera asociación de apoyo al Real Oviedo Femenino, que vio de esta forma como algunos de sus fieles se organizaban para multiplicar su apoyo al club. Por el momento son unos cuarenta. Varias familias que se fundan en una sola y plagada de viejos conocidos de la plantilla, habituales de sus gradas. Y de sus entrenamientos. “Cuando fuimos A Coruña el año pasado a ver al Oviedo, pensamos que ya que nos desplazábamos, lo suyo sería hacer una peña”, cuenta el presidente, Marcos Suárez.

Sus compañeros en aquella aventura por tierras gallegas, como él, tienen hijas en las categorías inferiores. Y las pequeñas les han servido de ejemplo e impulsado a unir fuerzas. “Las niñas hacen piña y los papás nos llevamos bien”, cuenta para explicar a continuación como para ellos los fines de semana son una especie de peregrinación. Las paradas las marcan los partidos de las distintas categorías del club. Cuando las pequeñas han terminado, explica, la Peña El Punteru se mueve al San Gregorio, el campo al que esta temporada se ha mudado el Real Oviedo Femenino. Y en algunas ocasiones, si el calendario lo permite, hay quien de ahí sigue en ruta hasta el Carlos Tartiere para ver al equipo masculino. La pasión por el fútbol sirve de combustible.

Tras varios meses de actividad, la asociación se presentó formalmente el pasado mes de noviembre y ya tiene una intensa actividad. Entre sus principales objetivos está “dar a conocer el fútbol femenino”, que es la piedra en torno a la que gira su proyecto. Los peñistas, de hecho, se esmeran porque “el fútbol sirva de nexo y que las niñas puedan hacer lo que les gusta y vivan el fútbol de una forma sana.

Defienden, de este modo, que “el fútbol no es cuestión de sexos” y que “la gente que no ha visto jugar al femenino prejuzga”. De forma completamente injustificada. Porque lo importa es “la calidad, los entrenamientos y vivirlo”. Y de eso no necesitan ningún tipo de lecciones en el Real Oviedo Femenino, que apuesta por la intensidad tanto en la primera plantilla como en el resto de sus categorías. Y siempre ofrece las ganas y la pasión como ejemplo. Esta temporada de tantas novedades, ha sido la del estreno de la Peña El Punteru en unas gradas alejadas del Díaz Vega, el campo de La Corredoria en la que sus integrantes animaron durante años. Pero, de momento, están contentos con el cambio. La mudanza al “San Gregorio ha beneficiado su juego el césped está muy bien”, dice Marcos Suárez. No obstante, lamenta que el campo, situado en el campus deportivo de la Universidad de Oviedo, cuenta con una pista de atletismo que “le quita vidilla” ya que aleja las gradas del terreno de juego.

Un impedimento que rebajan las ganas de animar de la recién creada sociedad, que es ambiciosa de cara a los objetivos. “Creemos que hay que subir. Está muy complicado pero tenemos equipo para ello”, indica el presidente. Y añade que sería muy bueno para el club y para la ciudad debido a los desplazamientos y la actividad que genera el fútbol femenino. Cada vez más. Y que seguirá creciendo con el empuje de peñas como El Punteru, que apuestan por el deporte y rechazan los prejuicios.