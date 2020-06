Un gran gol de Borja Sánchez sentencia el derbi

0

Juan M. Arribas

23/06/2020 00:02 h

El Real Oviedo se impuso en el derbi de la nueva normalidad en un ejercicio de trabajo en equipo, carácter competitivo y por un gran gol de Borja Sánchez que quedará para la historia azul en la memoria de los clásicos asturianos. Un Sporting atenazado quizá por el silencio de El Molinón o por un ataque de melancolía no dio la talla en un partido insulso que recordó la vieja normalidad de la primera ronda hasta que llegó la última media hora. Un derbi coronado por una jugada excelsa de Borja Sánchez, un ejemplo de potencia en una cabalgada de 75 metros memorable, que escenifica las virtudes del canterano. En la nueva normalidad no faltó ni el VAR final, en un gol de Babin anulado por centímetros y que despertará polémicas. Y una conclusión más: Ciganda le ganó la partida a Djukic en estrategia y en los cambios.

La nueva normalidad se convirtió en la vieja normalidad. Es decir: un derbi intenso pero repleto de desacierto. En el silencio de El Molinón bregaron dos equipos con sus armas: si el Sporting dio la impresión de acumular más talento futbolístico individual, el Oviedo demostró más carácter y sentido de equipo. Un derbi desangelado por el vacío de las gradas, que acrecentó más la depresión del once rojiblanco, que ayer se ausentó del partido incomprensiblemente.

Ciganda acertó

Ciganda sorprendió con su alineación inicial (Ortuño, Yoel Bárcaenas, Borja Sánchez fuera del once) y Djukic repitió un equipo que ya casi se puede recitar de carrerilla. Pero las alineaciones no son solo una correlación de nombres. Desde los primeros minutos, el Oviedo se mostró algo más cómodo en el campo, más intenso, dominando los duelos, con algo más de posesión y con el balón pastando en el campo del rival. Un hiperactivo Jimmy provocaba el desequilibrio en el centro del campo pero era todo inofensivo, muy naif. Al otro lado del campo, un Sporting atenazado, no se sabe si por la ausencia de la afición o por un ataque de melancolía. Manu García no aparecía y solo Murilo dejaba algún detalle eléctrico, pero insuficiente.

Mariño y Lunin, dos de los mejores porteros de la categoría, se temieron un ERTE por falta de trabajo. El Sporting disparó a puerta entre los dos palos por primera vez en el minuto 38 (Unai Medina) y el Oviedo esperó a la segunda parte. La sombra del partido de la primera ronda, en el Tartiere, un pestiño en toda regla, se cernía en El Molinón. Solo quedaba el tópico: en un derbi, la emoción está garantizada.

Hasta que apareció Borja Sánchez, un ciclón, robó el balón y voló hasta la portería de Mariño, con pared incluida. Parte del mérito habrá que adjudicarla a Ciganda, certero en los cambios, reservando frescura para cuando se juega los minutos de la verdad. El gol de altos vuelos que da alas al Real Oviedo, que huye de momento del descenso y corta de cuajo la progresión del Sporting y su aspiración al ascenso. Los derbis, ya se saben, son siempre una caja de sorpresas.