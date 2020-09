La organización de Rallye Princesa se reúne la próxima semana con dirigentes de Salud

0

La Voz de Asturias Manolo Calleja

05/09/2020 12:13 h

El Automóvil Club Principado de Asturias (ACPA) no arroja la toalla sobre la celebración de la 57 edición del Rallye Princesa de Asturias, puntuable para los campeonatos de Asturias, España y Europa. Tras la prohibición por parte de Salud de celebrar la competición prevista para el próximo día 12 de este mes, al catalogarla su comité técnico como de «alto riesgo», los organizadores decidieron aplazarla para el día 24 de octubre. El ACPA solicitó una entrevista con responsables de la consejería para tratar de llegar a un acuerdo y poder llevar a cabo la competición en la fecha que tenía asignada el Rallye de Cataluña. La reunión se llevará a cabo la próxima semana.

Ulpiano Nosti, director de carrera de la prueba ovetense está convencido que la competición se puede organizar de acuerdo a los criterios del Grupo de Trabajo de la Consejería que no autorizó la organización de la competición. Dicho grupo de Trabajo que prohibió la carrera, aunque reconoce en su informe que el protocolo presentado por la organización con una serie de medidas para evitar contagios del Covid 19, «es adecuado en cuanto a las medidas que contempla, sin embargo la capacidad de garantizar un control real y efectivo de todas las posibles situaciones que se puedan generar de la realización de la actividad programada, se ve comprometida en los siguientes aspecto: 1º) El volumen de participantes procedentes de zonas con diferencias incidencias, sin que pueda garantizarse en todo momento la ausencia de contactos. 2º) La posibilidad de producirse aglomeraciones ajenas a la prueba que eventualmente no puedan ser controladas por la organización. 3º La capacidad de generarse otras actividades al margen de las programadas y que supongan un riesgo sanitario difícilmente controlable. 4º) No se favorece la situación epidemiológica sino posponiendo cualquier actividad o evento que pueda ser postergable, ya que la situación epidemiológica reciente en Asturias desaconseja la celebración de los mismos».

Con toto ello el ACPA quiere profundizar con sanidad todos sus criterios en los que se basó para prohibir la carrera ya que están convencidos que se puede llevar adelante la competición cumpliendo las normas exigidas. Así pues la reunión de la próxima semana será decisiva para el futuro del Rallye Princesa de Asturias que sería la tercera carrera del Campeonato de España de Rallyes, después de disputados los Rallyes de Ourense y Ferrol.