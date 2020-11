Nadal: «Carreño está jugando a un nivel alto desde que acabó el confinamiento»

0

La Voz de Asturias

07/11/2020 09:57 h

Rafael Nadal felicitó a su compatriota, el asturiano Pablo Carreño, contra quien sufrió mucho para ganarle en cuartos de final del Masters 1.000 de París.

«Ha comenzado muy bien, estaba muy cómodo con su servicio, yo no lograba estar sólido en el resto y no le hacía daño. Hay que felicitarle porque ha logrado jugar muy agresivo. Poco a poco he mejorado mi resto», señaló el balear tras imponerse por 4-6, 7-5 y 6-1.

«Carreño está jugando a un nivel alto desde que acabó el confinamiento, poniendo en problemas a los mejores del mundo y ganando a algunos. Ha jugado muy agresivo, ha jugado bien muchos momentos del partido. Hay que darle mucho mérito por el nivel al que está jugando», indicó.

«Yo he hecho cosas bien y la que he hecho menos bien ha sido restar. No he restado suficientemente bien y eso le deja jugar con más calma. Tenía la primera bola en una posición cómoda», agregó.

«A medida que iba pasando el partido se iban complicando las cosas, pero he restado mejor, he encontrado una posición más adecuada y le he creado más problemas. Él ha sentido la presión y ha empezado a fallar», indicó Nadal, que destacó como momentos clave haber levantado un 0-40 en el primer juego del segundo set y haber quebrado en el 6-5 para apuntase la manga.

«En el tercer set yo estaba en posición ascendente y él en una más complicada por que la tendencia. Él jugaba mejor que yo al comienzo pero se han ido igualando las cosas», dijo el español, que subrayó lo bien que le está funcionado su servicio en el torneo; informó EFE.