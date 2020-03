Los vecinos de Gijón marchan contra la contaminación

0

La Voz de Asturias

Gijón 11/03/2020

La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón ha convocado para mañana a las 18.30 horas una marcha contra la contaminación en Gijón. Discurrirá desde Fátima a Cuatro Caminos. Desde la FAV se denuncia que «los vecinos y vecinas de Gijón vienen observando, con gran preocupación y en ocasiones cierta estupefacción, la inacción de las administraciones autonómica y local en la protección medioambiental de la ciudad de Gijón, cuyas consecuencias se ven reflejadas con toda su crudeza en la zona oeste de la Ciudad».

La federación continúa exponiendo que «tras varios años de trabajo, creemos que nuestra Federación Vecinal, con el empuje de la Plataforma Contra la Contaminación de Xixón y otras entidades como REDE, han conseguido poner en la agenda informativa y en la percepción de los gijoneses/as a la contaminación como una de los principales problemas. La ciudadanía se toma el problema en serio, nuestros políticos no. Y prueba de ello son las declaraciones que se hacen cuando se está en la oposición, y los paños calientes que se ponen cuando se gobierna».

Denuncian que Gijón y su zona oeste padecen «graves problemas de contaminación», los cuales los vecinos «pueden percibir a diario». «¿Creen que negar la evidencia va a tapar las nubes de carbón? ¿Creen que echar toda la culpa al tráfico rodado eximiendo a la industria de su responsabilidad es una política responsable? ¿Creen que jugar con las estaciones de medición poniendo y quitando a voluntad valores y ubicaciones según los resultados sean los que interesan defender, les convierte en políticos o en trileros? Las medidas aprobadas por el Principado y El Ayuntamiento no han podido tapar el sol con su dedo», resaltan.

Explican que la «impotencia» del colectivo vecinal es «cada vez mayor». En este sentido dicen no creer en «soluciones mágicas pero tampoco en mentiras piadosas. No vamos a entrar en el juego de o puestos de trabajo o salud. Creemos en el trabajo duro, diario, serio, creemos en el control riguroso, en el seguimiento constante , en la correcta evaluación de los problemas, y sobre todo, y como primer paso: su reconocimiento. Lo de que en Gijón no pasa nada ya no nos vale».

La Federación Gijonesa de Asociaciones Vecinales, El Colectivo REDE y la Plataforma contra la Contaminación Ambiental de Gijón han acordado «apoyar de manera unánime las reivindicaciones en materia medioambiental de las asociaciones vecinales de la zona oeste, que a su vez asumimos como propias ya que el problema no sólo se circunscribe a su área de influencia, sino a todo Gijón».