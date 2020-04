Denuncian represalias de Emtusa contra trabajadores que exigieron protecciones

0

Gijon 24/04/2020 19:18 h

Los sindicatos ASI, CSI y USO denuncian «represalias» de la gerencia de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) a cuatro trabajadores que, el pasado 14 de marzo, se negaron a salir a conducir si no se les proporcionaban medidas de protección que, según indican, no se les facilitaron hasta el martes 17 de marzo. «Nuestra indignación surge cuando comprobamos, tras recibir las nóminas, que la dirección había decidido descontarles el día cuando en ningún momento se negaron a trabajar y estuvieron en la empresa durante toda su jornada de trabajo: sólo pedían unas medidas mínimas de seguridad para no ponerse en peligro ni ellos, ni a sus familias, ni a los viajeros, ni a nadie», explican desde los sindicatos.

«En estos momentos de crisis sanitaria nos parece totalmente fuera de lugar», consideran, explicando que el pasado 12 de marzo la empresa hizo llegar a toda la plantilla un protocolo de actuación preventiva ante la propagación del coronavirus «en cuyo primer punto dice que la empresa facilitaría al personal de conducción higienizante para que puedan desinfectarse las manos con frecuencia», entre otras medidas a seguir. «La empresa no facilitó ni gel hidroalcohólico, ni guantes, ni mascarillas hasta el martes 17, con lo que era del todo imposible cumplir dicho protocolo«, indican, a través de un comunicado.

Al decretarse el estado de alarma el 14 de marzo, «el personal de conducción se encontró con que no disponía de ningún material de protección, ni siquiera de un simple gel, y que tampoco tenía la posibilidad de acceder a ningún establecimiento con baño. Era totalmente imposible cumplir con el protocolo que la misma empresa había dado y se mantenía el servicio exactamente igual que antes de la pandemia, cuando en otras ciudades, como por ejemplo Santander, ya habían adoptado desde el día anterior medidas tales como que los viajeros accediesen a los autobuses por las puertas traseras y acordonando la parte más próxima al chófer dejando una distancia aproximada de metro y medio».

Debido a esta situación, añaden, «cuatro personas se niegan a salir a conducir hasta que no se les proporcionen unas medidas mínimas de seguridad acordes a lo que el propio protocolo decía». Ante estos hechos, en el transcurso de la mañana del sábado, «fueron llegando a Emtusa diferentes miembros del comité de empresa y el propio gerente lo hizo entorno a la una del mediodía y es entonces cuando deciden adoptar unas medidas similares a las que ya se habían tomado en Santander el día anterior».

Para ello, añaden, los miembros del comité «tuvieron que ir, con sus propios coches, por las cabeceras de todas las líneas para dotar a los autobuses de una zona de exclusión para el chófer, lo que acabaron de completar hacia las cinco de la tarde». En cuanto a los cuatro conductores a los que se les ha descontando un día de la nómina, desde los sindicatos indican que desde el comité de empresa se le requirió a la dirección que cambiase de postura sin éxito.

«Y la cantidad en sí no es lo que nos indigna, sino el hecho de que desde la empresa no se haya facilitado ningún tipo de medida de protección, poniendo en peligro tanto a trabajadores como a viajeros. Y, para colmo, cuando cuatro personas se rebelan contra ello provocando, entonces sí, que se adopten medidas, la dirección trata de escarmentarlas de alguna manera para que no cunda el ejemplo. Nos parece que es caer muy bajo lo hecho por la gerencia de Emtusa, no atendiendo a razones, sin reconocer en ningún momento sus propios incumplimientos en materia de seguridad laboral e imposibilitándonos poder cumplir con el protocolo que se nos facilitó», aseguran.