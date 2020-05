La mayoría de los sancionados en Gijón son menores de 30 años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 17/05/2020 20:22 h

Ir en grupo de más de diez personas o no usar mascarilla en situaciones obligadas ha salido caro a algunos vecinos de Gijón este fin de semana, el primero que se disfrutaba de la Fase 1 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus. La Policía Local de Gijón sancionó a un total de 57 personas entre el viernes y el sábado por incumplir las normas, según han informado fuentes autorizadas del Ayuntamiento de Gijón. En la jornada del sábado, los agentes sancionaron a 45 personas (37 hombres y 8 mujeres). La mayoría de los denunciados tienen entre 21 y 30 años. Entre los hechos sancionados se encuentran reunirse en un grupo de más de 10 personas, no usar la mascarilla en situaciones en las que es obligatoria, no acatar las franjas horarias, no respetar la distancia de seguridad o, en el caso de una persona, por tumbarse en la vía pública.

Asimismo, según las citadas fuentes, la Policía Local de Gijón sancionó a dos establecimientos. Uno de ellos, era un local de hostelería que tenía más mesas de las permitidas y el otro un bar en el que había gente consumiendo en su interior. Por lo que se refiere al viernes, fueron sancionadas 12 personas (6 hombres y 6 mujeres). Los hechos que provocaron las sanciones han sido no mantener la distancia de seguridad en grupo, viajar en el coche sin mascarilla pese a no ser familiares, estar fuera de su franja horaria, pasear a más de un kilómetro de distancia de su domicilio o no mantener la distancia de seguridad en terraza.