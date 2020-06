Nueva apelación en el caso de la muerte de Silvia Hernández

0

15/06/2020 13:10 h

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) celebrará este miércoles, 17 de junio, su primera vista desde la reanudación plena de la actividad con motivo de la apelación de la sentencia por el homicidio por omisión de socorro de Silvia Hernández, en 2016 en Gijón, que condenó a su pareja a 12 años y siete meses de prisión. El caso fue juzgado por un tribunal del jurado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón y el acusado C.V.G. fue condenado inicialmente a una pena de cuatro años de prisión por un delito de homicidio imprudente, pero el fallo fue recurrido ante el TSJA que anuló la vista, en octubre de 2018, por las contradicciones detectadas en el veredicto. Tras la repetición del juicio y el nuevo veredicto, el pasado mes de noviembre, el acusado vio elevada la pena a 12 años y 7 meses de prisión y el tribunal le impuso una orden de alejamiento de 500 metros hacia los padres y la abuela de la víctima durante 15 años y el pago de indemnizaciones que ascendían a un total de 83.000 euros.

Los magistrados declararon probado que C.V.G. cometió un homicidio por omisión por no requerir los servicios médicos para la atención de la mujer, que tenía 34 años, tras sufrir lesiones por arma blanca. El acusado había insistido en que su pareja, con un grado de discapacidad psíquica del 70%, había sufrido las heridas en un forcejeo al intentar arrebatarle a la mujer un cuchillo y que ninguno de los dos fue consciente de la gravedad de las lesiones, pero que después trató de convencerla para ir al médico, informa EFE.

La mujer sufrió las heridas en torno las 4:00 horas del 13 de marzo de 2016 y, según los forenses, falleció horas después, entre las 19:30 horas de ese mismo día y las 1:30 del día 14. Para el tribunal, C.G.V. era consciente de los «pinchazos» ocasionados a su pareja, uno de ellos en el abdomen, y a pesar de ello no llamó a los servicios médicos ni después del «forcejeo» ni cuando la mujer «fue empeorando de forma importante», pese que, de haberlo hecho, «normalmente habría evitado el resultado de muerte».

El procesado, según consta en el fallo, estaba en condiciones de llamar a los servicios médicos «por sí o a través de terceros y tanto desde su casa como fuera de ella evitando la presencia de Silvia, que según él rechazaba ir al médico». El tribunal incidía en que el procesado «tenía la obligación de actuar», porque además de ser su pareja «creó la ocasión de riesgo para la vida de Silvia forcejeando con ella con un cuchillo y causándole los pinchazo de los que finalmente se derivó su muerte».

La defensa, sin embargo, mantuvo que su representado no dejó a la mujer morir deliberadamente sino que incurrió «en un error en la valoración de la gravedad e imprudentemente» no llamó a los servicios médicos. Según la versión del abogado defensor, los forenses habían certificado que la herida no hacía suponer la gravedad, y en todo caso, la víctima tenía sus capacidades volitivas intactas «para decidir por sí misma si necesitaba asistencia médica».

La Sala de lo Civil y Penal celebrará la vista del recurso de apelación este miércoles, día 17, a las 10:30 horas, en el Salón de Plenos del TSJA.