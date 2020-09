El Coto critica que la obra del Muro se haya costeado con la partida destinada a reformar Calderón de la Barca

0

La Voz de Asturias

11/09/2020

La reforma provisional del muro de San Lorenzo no deja indiferente a nadie. En este caso son los vecinos de El Coto los que han mostrado su opinión. Y no es precisamente positiva. No tanto por la esencia de la obra o su utilidad práctica, sino por la manera en la que se ha costeado.

Desde la entidad se denuncia que «que el importe para la reforma provisional del muro de San Lorenzo se sufragó con la partida presupuestaria comprometida para la reforma de la calle Calderón de la Barca en el barrio de El Coto»

«Recordamos al equipo de Gobierno, en especial al concejal de Movilidad, Obras públicas y Alcaldía, el estado lamentable de la calle en la que se ubica el Colegio e Instituto del barrio, además de un centro de mayores», añaden.

También afean al equipo de gobierno «que en ningún momento esta asociación fue informada de que el retraso en la obra se debía al desvío de los fondos previstos para el barrio del Coto». «Otra cuestión que a la directiva de la Asociación Vecinal del Coto molesta especialmente «es la agilidad con la que se han instalado bancos en el muro cuando nosotros venimos reclamando desde hace dos años que se devuelvan los retirados en el entorno de Leopoldo Alas con Quevedo»

Recuerdan que «el día 12 de mayo de 2020 por tercera vez esta asociación solicitó reunión con la alcaldesa de Gijón para poder dar solución a diferentes problemas y situaciones de interés general para el barrio. Esta petición al igual que las dos anteriores se quedó sin respuesta».

«Esta asociación siempre ha hecho bandera de su paciencia y comprensión para que nuestros responsables políticos den solución o simplemente cumplan sus compromisos, pero la paciencia tiene un límite», concluyen.