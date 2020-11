Nueva protesta de la plantilla de Cabueñes por la falta de personal y medios

0

La Voz de Asturias

04/11/2020 17:28 h

La plantilla de Cabueñes protagonizó hoy, por tercer miércoles consecutivo, una nueva protesta para denunciar la falta de medios y de personal en el centro hospitalario. «A pesar de nuestro esfuerzo para salir adelante, a la dirección le sigue dando igual las condiciones en las que trabajamos», indican.

La protesta, en la que se pidió la dimisión de la dirección del centro, consistió en recorrer las escaleras, el pasillo de dirección y la entrada del complejo. «Nos dicen que van a poner en todos los turnos tres tcae y no lo han hecho, además cada vez tenemos más problemas con la ropa de trabajo. Tenemos que estar pidiendo todos los días EPIs (si se les puede llamar así) y mascarillas FFP2. Llamamos a los celadores y están saturados. En Farmacia no san abasto y no les ponen refuerzo, y lo mismo ocurre en lavandería y cocina», explican, indicando que esta situación se debe a que no hay personas en las bolsas de trabajo.