El Corte Inglés inunda sus centros de color

Redacción 17/02/2020 18:35 h

El Corte Inglés ha inaugurado la primavera con su proyecto #MásColor, con el que pretenden iluminar, por dentro y por fuera, sus centros comerciales con una paleta cromática compuesta por seis tonos. Más de 300 marcas colaborarán con el gigante comercial en esta campaña, que aúna experiencias únicas en la tienda, entre las que se incluirán actividades como la personalización de prendas, rituales de belleza, maquillaje personalizado en base a colores, tatuajes de henna, tratamientos de spa de manos, competiciones de cubo de Rubik, modelado con Play-Doh, clases magistrales de cocina o platos cromáticos llenos de vitaminas.

Los centros comerciales que este grupo de distribución mundial posee en España y Portugal inundaran sus escaparates con escenas cromáticas y sugerentes, llegando a las casi 7.000 coloridas referencias, de las cuales cerca de 2.000 han sido creadas por las propias marcas colaboradoras, y a través de las cuales muestran sus productos, diseñados para la ocasión. No habrá sección que se escape a #MásColor; desde moda, complementos o belleza, pasando por hogar, deportes, ocio, o incluso tecnología, electrónica y alimentación. Incluso en las icónicas bolsas de la marca se incluirá esta campaña, y también en el papel de regalo, que lucirá combinaciones de azul/verde por una cara, y rojo/rosa, por la otra.

Toda la campaña gira en torno a seis tonos que se transforman en protagonistas natos. Estos son: Rosa P7424; Rojo Warm Red; Coral P1625C; Amarillo P108C; Verde P585C; y Azul P279C, que en tienda se convertirán para la ocasión en +Rosa, +Rojo, +Naranja, +Amarillo, +Verde, y +Azul. Estos no han sido seleccionados al azar, ya que son tonos que responden a las tendencias que vienen esta primavera verano en moda y hogar. En los centros comerciales estos colores se traducirán en cerca de 56.000 de esferas y más de 20.000 metros de alfombras de color, que guiarán a los clientes por este mapa cromático a través de sus escaparates, escaleras, zonas de acceso, pasillos, techos, pop-up como de los Box Color. En algunos centros incluso se podrá interactuar con estos colores. Es el caso del ubicado en Serrano 47 Woman (Madrid), donde las esferas interactivas cambian de color al contacto con la palma de la mano.

Las experiencias que El Corte Inglés ha puesto a disposición de sus clientes se cuentan por centenares entre todos los centros. Algunas de ellas son: hacerse una foto con una cámara gigante de Fuji para vivir la experiencia de sumergirse en el color; degustar platos cromáticos y smoothies vitaminados en las cafeterías de los centros, que traen colorido a nuestras comidas; lucir un maquillaje de pleno color de la mano de L’Oréal e inmortalizar el momento con la última propuesta de Samsung; probar la cabina de tratamiento de YSL; descubrir los secretos del cutis a través de un diagnóstico facial de expertos de Clinic o de Clarins; customizar en la tienda prendas de Tommy Hilfiger y Calvin Klein para lucir las iniciales; o tener un detalle especial y personalizar ropa interior como propone La Perla mientras se degusta champagne y macarons, o como plantea Triumph, que personalizará botes de cristal para regalar a los clientes con la compra de sus prendas. Todas las experiencias se podrán consultar, filtrar por centros e incluso inscribirse a ellas a través de este enlace:

Para esta campaña de #MásColor otras marcas han lanzado productos de edición limitada que podrán adquirirse en los centros españoles y portugueses del centro comercial. Entre ellos se encuentran las tres botellas personalizadas por Heineken para la ocasión; las galletas de tomate Paul&Pippa; el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Club de Gourmet; tabletas de chocolate con leche «petazetas» y de fruta de la pasión Utopik; las trufas de praliné Willie’s Cacao rellenas de cacao; los fussili de sémola de grano duro Martelli; la leche entera, semi o desnatada de Central Lechera Asturiana, y el bote original de Cola Cao, o la propuesta cromática de la bodega López de Haro en su vino tinto D.O. Ca. Rioja o de la de Protos en su vino tinto Roble D.O. Ribera del Duero 6 meses; y JB en seis colores.

Las redes sociales también serán un eje importante de esta campaña, donde El Corte Inglés le planteará una cuestión a sus usuarios: ¿Qué color eres? Esta respuesta se basará en tu fecha de nacimiento. Una divertida dinámica con la que además, se conocerán los colores que se han asociado a determinados personajes famosos. Con la iniciativa +Feed+Color se mantendrá la coherencia gráfica en esta red social, para que los seguidores sepan en todo momento que nos encontramos en plena campaña de #MásColor. Además, se generarán distintos tipos de vídeos que prometen sorprender. El clásico catálogo de El Corte Inglés también se viste para la ocasión con una nueva gama cromática y todas sus páginas respiran propuestas de #MásColor.

Y no solo lucirán los colores en los centros, ya que el Espacio de las Artes se suma a la campaña #MásColor con un Collage que situarán en la tienda de Castellana con pinturas y esculturas de los mismos colores de la campaña. Entre los artistas cuyas obras formarán parte del collague figuran: Joaquín Capa, Jim Bird y Luis Gordillo. Entre los escultores destacan Sebastian Burdon (What His Name) y Felipao. Con esta campaña El Corte Inglés no busca tan solo animar el día a día de sus clientes, sino que también quiere ofrecerles un regalo para que el buen tiempo y esta gama cromática les pinte una sonrisa en la cara. Y es que para esta ocasión, los clientes de El Corte Inglés podrán financiar sus compras al 0,0% de interés, o lo que es lo mismo, con cero gastos de tramitación y cero intereses en todas las compras realizadas entre el 17 y el 26 de febrero aplazadas de 9 a 12 meses, en operaciones de 200 euros o superiores en todo. «Financiación para tus compras. La financiación que mejor te sienta», así es como se ha bautizado esta iniciativa que cuenta también con la opción de carta de compra, es decir, la agrupación de todas las compras con la comodidad de no tener que llevarlas consigo en el centro y disfrutar así de todas las experiencias.