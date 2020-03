Primeros pasos (con cabeza) para veganos

Si decides cambiar tu dieta debes hacerlo de manera meditada y siguiendo siempre unos pasos básicos Autor La Voz

Una alimentación equilibrada. Ese parece ser el secreto de una vida saludable. Para prevenir enfermedades o para mantenerlas a raya cuando ya han aparecido, para conseguir una mayor calidad de vida, para perder peso o para ponerte en forma. Pero quizá en los últimos meses hayas disminuido la cantidad de carne y pescado de tu dieta o simplemente te estés planteando la posibilidad de adoptar una alimentación vegana, por motivos de salud, por el bienestar animal o por reducir el impacto ambiental. Es posible que tengan dudas porque temes sufrir déficits nutricionales. Si quieres despejar todas estas incógnitas y descubrir qué es la alimentación vegana y cuáles son los pasos que los expertos recomiendan, puedes seguir leyendo. Sea cual sea la decisión que adoptes, siempre tiene que ser informada.

La Asociación Americana de Dietética (ADA) reconoce que las dietas vegetarianas bien planificadas se asocian con ventajas para la salud, como los bajos niveles de colesterol o la menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Sus estudios también observan un menor Índice de Masa Corporal (IMC) y tasas de cáncer de diagnósticos de cáncer más bajas. Así que el primer paso para conseguir estos beneficios consiste en actuar con cabeza, planificar bien el cambio en tu rutina alimentaria y adaptarla a tus necesidades individuales, es decir, a tu vida diaria y a tus preferencias.

Una llamada imprescindible

No lo hagas en solitario. Busca la ayuda de un profesional. Este suele ser el principal problema de quienes inician una dieta vegana. Se lanzan en solitario sin tener suficientes conocimientos, se ponen en riesgo y pueden desencadenar enfermedades. Tu primera llamada debe ser a un dietista o a un nutricionista especialista en la materia para concertar una cita. Analiza antes tus circunstancias personales. Si estás embarazada, si eres madre y estás en periodo de lactancia o si aún no has completado la adolescencia vuestras necesidades son diferentes. Nutricionalmente requieres de aportes extra. Tenlo en cuenta.

Sigue las recomendaciones de los organismos que cuentan con reconocido prestigio. En España, por ejemplo, la Unión Vegetariana Española elabora materiales de ayuda, como la pirámide de la alimentación vegana y las pautas a seguir para la elaboración de menús equilibrados. Es especialmente importante que prestes atención a una serie de nutrientes, como las proteínas, vitamina D, B12, hierro, calcio, cinc, yodo y ácidos grasos esenciales (EPA y DHA). Y consume gran variedad de alimentos vegetales. Cuántos más alimentos vegetales de diferentes grupos consumas, menor riesgo de sufrir déficits nutricionales.

Hasta aquí la información teórica ¿Necesitas que te encaminemos con alguna receta? Te proponemos hasta tres tipos diferentes de hamburguesas vegetales. Puedes cocinar una ensaladilla rusa con patatas, zanahorias, guisantes, pimientos rojos y unos 100 mililitros de bebida de almendras que mezclarás con aguacates para conseguir una mayonesa vegana. Quizá quieras experimentar con un ceviche a base de lentejas. O con una musaka vegana, que se rellena con el corazón de la berenjena, patata y setas y se recubre con una bechamel preparada a base de bebida de soja que se calienta y se incorpora a una cebolla pochada fina y rehogada con harina. Un toque de nuez moscada puede ser el complemento perfecto. Unos frixuelos especiales se convierten en el postre perfecto.