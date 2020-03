Consejos para explotar al máximo tu nevera y salir menos de casa

0

La Voz de Asturias

31/03/2020 15:42 h

Este es un momento para ser solidarios y quedarse en casa. Salir lo menos posible a la calle ayuda a evitar la trasmisión del coronavirus y hace más eficaz el confinamiento. Tenemos que reajustar hábitos y adaptarnos. ¿Eres de los que hacía la compra a diario y te cuesta planificar a más largo plazo? ¿No sabes cómo elaborar una lista ajustada ni tampoco cuánto duran frescos algunos alimentos? Si estas son algunas de las dudas que te asaltan, vamos a echarte un cable. Estos consejos te ayudarán a aumentar la conservación de los productos esenciales para tu nevera. Recuerda algo que es útil en cualquier circunstancia: planifica antes.

Seguro que la fruta es uno de los grupos de alimentos que te preocupan. Lo ideal sería que intentaras adquirir una cantidad suficiente para toda la semana. Una manera de calcularlo es por el peso. 400 gramos por persona al día es una proporción ajustada para mantener una dieta equilibrada. Elige las frutas que mejor se conservan, como naranjas, mandarinas, plátanos, manzanas o peras. Si te tienes apetito de productos de temporada menos duraderos como las fresas, entonces adquiere menos cantidad y cómelas durante los primeros días. Un par de trucos prácticos. No separes los plátanos de su piña. A las fresas, no les quites el tallo ni las laves hasta que no vayas a ponerlas en la mesa.

Combina verduras frescas y congeladas, que son una buena alternativa en estos momentos. Si metes en tu cesta de la compra alguna apetitosa verdura de temporada, como los espárragos verdes, las acelgas, las espinacas o el brécol, entonces prepáralas para que duren un poco más. Córtales el tallo y ponlas en agua, como si fuesem un ramo de flores se tratase. Se conservarán frescas entre dos y tres días.

También puedes alternar el consumo del pescado freso y congelado, dará mayor variedad a tu dieta y te ayudará a confeccionar esa lista semanal para no salir demasiado a la calle. Compra solo la cantidad de fresco que vayas a consumir pronto y si no opta por congelarlo. Si lo tienes unos días en el congelador, apenas notarás la diferencia.

Los huevos son más duraderos. Pueden llegar a un mes. Pero respeta siempre su fecha de caducidad y mételos en la nevera. En las tiendas están a temperatura ambiente para evitar condensaciones de humedad que puedan alterarlos. Un consejo más, no los laves nunca antes de refrigerarlos. De paso te dejamos una sencilla receta de aprovechamiento de nombre singular: unos huevos tontos.

Tampoco tienes motivos para renunciar al pan. Compra una cantidad suficiente que, según las recomendaciones de los expertos en nutrición, es de unos 250 gramos por persona y día. ¿Quiere algún truco para conservarlo? Mételo en una bolsa de tela, como hacían nuestras abuelas, o envuélvelo en un trapo. Corta los panes en rebanadas o en trozos y congélalo. Podrás tostarlo o descongelarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Mete la cantidad que necesites en el refrigerador durante unas tres horas y luego sácalo a temperatura ambiente. No uses nunca al microondas. En todo caso, si te gusta crujiente, mételo en el horno pulverizándolo con agua para humedecerlo. Si tienes tiempo, quizá prefieras ponerte el delantal y preparar un pan Integral con semillas.

¿A qué no es tan complicado? Todos estos sencillos gestos te ayudarán a cuidar la alimentación, a prologar la duración de los productos frescos y a generar menos desperdicios. Al mismo tiempo, tendrás la satisfacción de estar siendo solidario.