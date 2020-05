¿Buscas un suplemento vitamínico? No necesitas cápsulas

Existe una serie de alimentos que, bien combinados, te aporta el complemento necesario para pasar el confinamiento al verano Autor La Voz

¿Te has dado cuenta de que ya casi es verano? Detrás del cristal el tiempo ha seguido fluyendo. Los días son más largos, la temperatura ha subido y la primavera ha florecido. Si eres de los que en esta época se blinda contra la astenia primaveral y se prepara para el buen tiempo pero el confinamiento te ha pillado a contrapié, no te preocupes. No hace falta que salgas corriendo a la farmacia. Vamos a ofrecerte un multivitamínico natural sin necesidad de utilizar encapsulados ni tampoco nutrientes aislados. Gozarás de una salud de hierro si sabes combinar en tu dieta antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y las vitaminas del grupo B. Son el mejor suplemento natural.

Nísperos, melocotones, nectarinas, fresas, arándanos, frambuesas, sandía, melón... Seguro que ya te has dado una vuelta por la sección de frutas y verduras y han visto todos los productos de temporada. Estos alimentos destacan por su sugerente colorido y por la gran cantidad de sustancias antioxidantes que protegen tus células del envejecimiento, reducen el riesgo de sufrir enfermedades y potencian tu sistema inmunitario. Se trata de las vitaminas C, A, carotenos y polifenoles. Cuando hagas la compra, ten en mente que deberías consumir tres piezas al día de diferentes colores y añadir en tus platos frutos secos, semillas y aceite de oliva. Estarás sumando otro antioxidante, como es la vitamina E.

Atún rojo, bonito, jurel o sardinas y salmón... Los ácidos grasos omega-3 moderan la respuesta inflamatoria del organismo y se relacionan con un mejor estado de ánimo. Estimulan el funcionamiento de ciertos neurotransmisores del cerebro y la respuesta vascular, haciendo más flexible la pared de vasos y arterias, por lo que reduce la formación de trombos y la aterosclerosis. Otro efecto beneficioso es que equilibra el colesterol y los triglicéridos. También previene las arritmias cardiacas. Así que no te olvides de añadir estos productos a tu dieta, al menos, dos veces a la semana. Una sencilla tostada de manzana, queso fresco y nueces te estará ayudando. Si quieres sumar un extra de omega-3, entonces apuesta por las semillas, son ricas en omega-3 vegetal. ¿Te apetecen unas pipas de girasol?

Legumbres, frutos secos, cereales integrales o huevos, carnes y pescados. Todos estos alimentos son ricos en vitaminas del grupo B. Si algo vas a necesitar en este proceso de desescalada, es la energía suficiente para tu ritmo vital de manera progresivo y estas vitaminas son unas excelentes aliadas. Ayudan a combatir el cansancio, previenen la irritabilidad y mejoran el descanso. Combínalos a diario para potenciar sus efectos y siempre que puedas opta por las alternativas vegetales. Qué te parece unos guisantes con beicon, huevo y pimentón, una ensalada de lentejas con naranja y queso fresco, unos huevos benedictinos o un arroz integral con carne picada y verduras.