La vuelta a España sin salir de tu cocina

28/07/2020 14:04 h

Este verano será una época estival diferente por infinidad de razones, pero una de las principales es que muchos optarán por no hacer las maletas y pasar las vacaciones en casa. Esto no impide, sin embargo, que podamos disfrutar de la gastronomía de diferentes puntos de la geografía española, uno de los principales atractivos de nuestro país y que sirve de reclamo para infinidad de turistas. Si quieres acercarte a Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, no dejes de probar estas recetas.

Paella valenciana

La ortodoxia en materia de ingredientes es fundamental para clavar una paella y conseguir ese aroma a campo tan característico. Para ello, es mejor que nos olvidemos de mariscos, pimientos y, por supuesto, chorizo. Además, es importante acertar con el tipo de arroz y darle el punto que necesitas. Te explicamos el paso a paso en esta receta de paella valenciana auténtica

Migas castellanas

Este plato típico y castizo es sencillísimo y requiere de ingredientes muy humildes. Sin embargo, es una explosión de sabor. Aprende a hacer migas castellanas como un profesional sin necesidad de cambiar de comunidad. Eso sí, escoge un día que vayas a tener poca actividad, pues después vas a necesitar un tiempo de reposo.

Gazpacho de remolacha

Perfecto para el verano, al manido (aunque riquísimo) gazpacho, podemos aprovechar para darle un extra de originalidad con ingredientes como la sandía o, en este caso, la remolacha. Además, este ingrediente le otorga un toque dulce y un rojo intenso que convierten este gazpacho en irresistible.

Bacalao a la gallega

Este tipo de elaboraciones, que implican una ajada con pimentón, quedan espectacular con pescados como la raya o la merluza. Pero también con el bacalao. Es una manera rica y saludable de comer pescado que te trasladará rápidamente a una casa de comidas gallega.