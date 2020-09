Aguacate, el superalimento que arrasa en la cocina

Gracias a sus propiedades y a su versatilidad, el aguacate se ha convertido en un alimento imprescindible en todas las cocinas del mundo

tiene una gran cantidad de vitaminas, ácido fólico, potasio, minerales, antioxidantes, fibra saciante... Este alimento es tan sano y rico que no nos sorprende que se haya convertido en uno de los productos estrella de la gastronomía mundial. Y es que el aguacate se ha colado hasta en los rincones de las más altas cocinas, donde se pueden encontrar ensaladas, entrantes, salsas y postres elaborados con este manjar.

Este ‘oro verde’ resulta ideal para crear todo tipo de preparaciones saludables y, gracias a su versatilidad, se ha convertido en un alimento indispensable en nuestra dieta. Además, su característico color verde hará tus platos mucho más atractivos. Hoy te proponemos varias recetas originales y sanas para que puedas desarrollar tu lado más creativo en la cocina.

Sopa fría de pepino, calabacín y aguacate

Aunque sea verano, no hace falta abandonar la cuchara. Las sopas frías son una opción perfecta para incluir frutas y verduras en nuestra dieta. Esta receta aprovecha la untuosidad natural del aguacate para conseguir una textura muy cremosa. Además, la combinación con el calabacín y el pepino convierten a esta sopa en un plato muy completo y refrescante, ideal para tomar como entrante o cena ligera.

Recuerda agregar al plato un poco de zumo de lima para evitar que el aguacate se oxide y adopte un color oscuro que lo hace poco agradable para su posterior consumo.

Gyozas de aguacate y langostino a la plancha

Nos vamos a Japón para disfrutar de sus empanadillas más famosas, aunque esta vez vamos a darles un toque especial con un poco de aguacate. Al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, hacer estas gyozas es muy fácil. La mayor complicación es cerrarlas con ese borde, muy similar a una cresta de gallo, que vemos en los restaurantes. El original relleno de aguacate convierte este exótico plato en una delicia muy cremosa y nutritiva.

Pasta con crema de aguacate

Los amantes de la pasta no podrán resistirse a probar esta receta con salsa de aguacate. Puedes usar esta fruta para simular un pesto que es perfecto para acompañar un plato de espaguetis, macarrones, fettuccine, etc. También puedes atreverte a preparar tallarines crudiveganos con calabaza o cabalacín, por ejemplo, así tu plato será todavía más nutritivo. La preparación de la salsa es muy sencilla: hay que triturar el aguacate con las hojas de albahaca, el ajo, el aceite y el zumo de limón hasta conseguir una crema ligera. Para no perder las propiedades del aguacate, es mejor calentar la pasta aparte y añadir la crema por encima antes de servir.