Recetas para mimar tus defensas este otoño

Ahora que los falsos remedios contra el covid brotan como las setas es importante tener claro que ningún alimento evita o cura un virus o un resfriado. Una dieta adecuada sí puede ayudar a mantener nuestro cuerpo fuerte y preparado Autor La Voz

Hace un par de semanas que dejamos atrás el verano y pasamos de los días calurosos al frío y la humedad del otoño. El cambio de estación nos obliga, como cada año, a hacer el tedioso cambio de armario, pero también a adaptar nuestra alimentación a las nuevas condiciones climáticas. Ahora, con la gripe y los resfriados acechando, es más importante que nunca alimentarse correctamente. Y este año con más razón, para hacer también frente a los rebrotes de coronavirus.

Los alimentos no son mágicos ni milagrosos, no evitan o curan un virus o un resfriado. No obstante, seguir una dieta adecuada -combinada con un poco de ejercicio moderado y regular- sí que puede ayudarnos a fortalecer el sistema inmunitario y a proteger las defensas. Toma nota de estas recetas cargadas de alimentos que te ayudarán a defender tu cuerpo de manera natural.

Verduras de otoño al horno

Para seguir una dieta equilibrada, es fundamental incluir verduras en nuestras comidas durante todo el año. El otoño es, sin duda, el mejor momento de algunas de ellas. Es el caso de la coliflor, las acelgas, las alcachofas o la berenjena. Añádelas a tu lista de la compra porque son ricas en fibra, ácido fólico y vitaminas del grupo B, perfecto para proteger nuestro organismo.

Preparar, por ejemplo, una buena hornada de diferentes verduras de temporada con especias es muy sencillo. Seguro que esta receta, en la que puedes combinar distintos vegetales, se convertirá en uno de los pilares fundamentales de tus menús este otoño. Además, también puedes aumentar la ingesta de alimentos vegetales con esta original receta de puerros asados con falsa mayonesa de aguacate.

Ensalada templada de setas, mango y queso de cabra

Las setas que nos regalan los bosques en esta época del año están cargadas de sustancias que nos ayudan a equilibrar nuestro sistema inmunológico. Si te gustan, date un homenaje sin remordimientos, ya que, además, son bajas en calorías y muy saciantes. Pruébalas en esta ensalada templada de setas con mango y queso de cabra para conseguir una mezcla de sabores irresistible.

Risotto integral de calabaza y seta shiitake con huevo escalfado

Las setas vuelven a estar presentes en este risotto, no en vano son unos de los alimentos más típicos de esta temporada. Este plato es muy completo y perfecto para darle la bienvenida al otoño porque también contiene calabaza, ideal para combatir catarros, enfriamientos y convalecencias. El toque cremoso y salado que aportan la mantequilla y queso grana padano, se culmina con un delicioso huevo escalfado. Rico y cargado de beneficios nutricionales para ayudar a tus defensas a plantar cara a los virus este año.