Empezar la casa por el tejado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Pelayo Melón

25/09/2020 05:00 h

Algo típico en nuestro país es prohibir, ordenar y mandar. Especialmente si hablamos de la práctica de la pesca deportivo y sobremanera en la pesca del Salmón.

Otro enfoque, aunque menos común y más reciente(impensable aquí), es la restauración del hábitat en lugar de cambios en la legislación cuando los recortes ya son numerosos y, el efecto de los mismo no surtió el efecto deseado.

La gran controversia suscitada sobre el declive de la especie y la infinidad de presiones que la rodean difumina los principales cuellos de botella y suele criminalizar siempre al mismo colectivo. Incluso, deportistas identificados con una eco-mascara «lobos disfrazados de ovejas», intentan imponer a calzador una práctica que en los últimos tiempos despierta bastantes dudas. Muchos quieren hacernos creer que el principal problema a día de hoy, es la pesca extractiva de salmones adultos de retorno al hábitat fluvial. Y, para las administraciones lo más cómodo es recortar para atenuar a los eco-adictos y ventajistas sin hacer nada por minimizar los verdaderos problemas que colapsan las poblaciones residentes. Asturias sigue siendo la referencia destacada a nivel nacional ¿algo se habrá echo bien?, pero en la actualidad un cambio de escenario se antojo necesario.

Un mapeo de las condiciones del hábitat realizado sobre una base científica similar al Manual de Diseño Ambiental en ríos salmoneros (Forseth y Harby 2013), cimentado sobre un estricto control de la calidad de las aguas superficiales y las capacidades de amortiguación de nuestros ecosistemas, las cuales, en la ultimas décadas se han mermado drásticamente. Incluyendo y enfatizando sobre la necesidad de optimizar el estado de las zonas de transición (ejm. episodios de toxicidad estuario río Sella). Podrían aclarar y focalizar los principales cuellos de botella existentes en cada ecosistema.

El salmón del Atlántico es una especie reofílica, necesita determinados requisitos de hábitat a lo largo del ciclo de vida, varios estudios señalan que la distribución espacial de las condiciones de hábitat adecuadas para las diferentes etapas de su vida pueden tener grandes efecto sobre la capacidad de carga del curso de agua para la producción de esguines de salmón (Aas et al. 2011, Forseth y Harby 2013).Los ejemplares adultos establecen estrictos requisitos para la elección del lugar de desove, donde la composición del sustrato del fondo, la profundidad y la velocidad del agua parecen ser los factores físicos más importantes. Normalmente, las zonas de desove se ubican en zonas relativamente poco profundas del río (0.3-0.7 m) , y en secciones con una velocidad de agua acelerada (0.3-0.6 m / s). Estas características dan como resultado el hecho de que en muchos casos solo hay unos pocos lugares accesibles de río que reunen las condiciones adecuadas para el desove. La ubicación de dichas áreas dependerá de condiciones geológicas (suministro de sedimentos) e hidráulicas (velocidad del agua y transporte de sedimentos), la distribución y el tamaño de las áreas de desove en el curso de agua son de gran importancia para el reclutamiento y, por lo tanto, para la producción de juveniles de salmón (Foldvik et al. 2010). En ecosistemas como el Narcea, donde sus escasos 30km de zona salmonera, sus bruscas y continuas variaciones de caudal y los problemas de conectividad lineal que asolan en los últimos tiempos a su principal afluente y pulmón (Pigüeña), derivados del cambio climático y del aprovechamiento del agua. No garantizan que un mayor número de ejemplares en sus aguas, se revierta en un aumento poblacional.

Las primeras semanas después de que los alevines hayan agotado el saco vitelino (bolsa alimentaria primeros días de vida), comienzan a salir de la grava para iniciar la absorción de nutrientes, esta etapa suele ser un cuello de botella para la supervivencia del salmón. Los alevines establecen territorios tempranos que se defienden agresivamente contra los invasores, resultando una fuerte mortalidad dependiente de la densidad (más salmones en menos río, mayor mortandad). Los alevines que alcanzan con anterioridad la grava, a menudo establecen territorios en el área cercana a la cama de desove, desplazando a los que eclosionan después. Los individuos que pierden en la competencia por los territorios suelen encontrarse mas problemas de adaptación, y tendrán menos posibilidades de supervivencia. Después de sobrevivir a la primera fase crítica de alevines, la supervivencia y el crecimiento de los salmones hasta la etapa esguin puede depender tanto del suministro de nutrientes como de las condiciones del hábitat. Los alevines prefieren áreas poco profundas de aguas rápidas y temperaturas inferiores a 18°c. En los últimos años, varios estudios han destacado la importancia de áreas para poder esconderse, descansar y evitar la depredación (cormoranes), y se ha demostrado que esto es un elemento importante de supervivencia y producción de juveniles (Finstad et al. 2009)

Otra consideración importante es el pasaje de barreras, son una grave amenaza para las especies migratorias en todo el mundo y han causado múltiples extinciones de poblaciones de salmón del Atlántico. La extensión de sus efectos negativos no deben subestimarse (Aarestrup et al. 1999; Birnie et al. 2017; Jepsen et al. 1998; Larinier, 2001; Lucas y Frear, 1997). La eliminación de barreras es, por lo tanto, también una estrategia para conservar y gestionar las poblaciones de salmón. En Asturias, los hay que exigen el pasaje de salmones aguas arribas en determinadas presas a sabiendas que están avocados a un incierto futuro.

Pretender culpabilizar a determinados colectivos de pescadores defendiendo una modalidad de pesca con un discurso gastado, con poca base científica y asociándose con grupos que defienden a los cormoranes, retrata que oscuros intereses articulan su movimiento. El colectivo de pescadores no puede seguir dividido, la decadencia observada no es atribuible a una pesca extractiva sostenible. En otros ecosistemas europeos (Güdena, Mandal, Stotrå, Pau entre otros) las poblaciones de salmón estuvieron extintas durante varias décadas y en la actualidad la pesca extractiva esta permitida.

Nuestros ecosistemas tienen cabida para todos las modalidades, la hipocresía de unos pocos no puede seguir dividiendo. Los continuos recortes a la pesca tradicional han dejado un modelo de gestión más que sostenible. Siempre y cuando, se actúa sobre los verdaderos cuellos de botella actuales, en países como Francia, Dinamarca y Noruega tenemos claros ejemplos.