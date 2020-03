Cuatro cierres de bares y tres casos de resistencia a la autoridad: el balance de Oviedo

El Sespa reagrupa en centros la atención primaria, crea zonas de triaje en los accesos a los hospitales y reasigna al resto de los profesionales sanitarias

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) se blinda frente al coronavirus. El Gobierno del Principado ha preparado un plan especial de contingencia que supone una revolución total de los servicios y que está pensado para que el sistema asistencial resista durante el pico de la epidemia, es decir, en el momento de mayor extensión del COVID-19. Sin embargo, las medidas tienen que comenzar a adoptarse ya. Por esa razón, la gerente del Sespa, Concepción Saavedra ha anunciado la cancelación de toda la actividad asistencial demorable. Esto supone la suspensión efectiva de las consultas, pruebas y operaciones que no sean urgentes y la agilización de las altas hospitalarias. La Atención Primaria se reagrupará en centros y en las Urgencias hospitalarias se crearán equipos de triaje que separarán a los pacientes en dos circuitos diferenciados, uno para los sospechosos de coronavirus, por sus síntomas respiratorios, y otro para el resto. Además, se está buscan un espacio específico para todos aquellos casos que siendo leves, por sus circunstancias personales, no pueden pasar el periodo de aislamiento solos en casa.

Seguir leyendo