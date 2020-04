Dos italianas condenadas por robar en varios pisos forzando la cerradura

0

La Voz de Asturias La Voz

Redacción 12/04/2020 13:32 h

Dos mujeres italianas han aceptado sendas condenas de dos años de cárcel por un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada tras reconocer su autoría en cinco robos en pisos del centro de Oviedo, a los que accedieron, el año pasado, mediante los métodos del «resbalón» o forzando los bombines de las cerraduras («bumping»). La Fiscalía ha anunciado este domingo el acuerdo suscrito por ambas acusadas en un juicio celebrado la semana pasada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, al entrar su caso dentro de los supuestos previstos durante el estado de alarma por estar en prisión preventiva.

El Ministerio Fiscal apreció en su conducta la atenuante de reparación del daño a la vista de que ambas entregaron, poco antes del inicio de la vista oral, un total de 19.432 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado para cubrir las responsabilidades civiles por los robos que cometieron en el mes de junio de 2019. El primer intento de robo se produjo, entre los días 7 y 10 de junio, en una vivienda de la calle Fray Ceferino de Oviedo, donde las dos mujeres intentaron forzar el bombín de la cerradura, pero, al no conseguirlo, optaron por reventar la estructura de la puerta para abrir un hueco e introducirse en la vivienda y huyeron sin botín.

El 11 de junio, las acusadas se dirigieron a una vivienda de la calle Melquiades Álvarez y, mediante la técnica del «resbalón», consiguieron acceder al interior donde en esta ocasión sustrajeron diversas joyas y efectos, que no fueron tasados. Las acusadas también han reconocido que el día 13 se dirigieron a un piso de la calle Gascona y accedieron a su interior a través de una ventana que estaba abierta para apoderarse de joyas y efectos de diferentes estancias, que no fueron valorados, al igual que ocurrió en otra vivienda de la calle Campoamor de Oviedo que habían robado unas horas antes mediante el método del «resbalón».

Entre las 17.30 horas del día 13 y las 14.45 horas del día 14, las acusadas volvieron a actuar coordinadas en un domicilio de la calle Campoamor y, mediante el método del «bumping», forzaron el bombín de la puerta para entrar en la casa, donde registraron armarios y cajones, y cogieron joyas de diferentes estancias, valoradas en 1.500 euros. El 19 de junio de 2019, las acusadas se dirigieron a una vivienda en la calle Río Deva de Oviedo, que sabían que estaba vacía en ese momento, y mediante el método del «resbalón» consiguieron acceder a su interior.

Una vez dentro, sustrajeron diversas joyas, que fueron tasadas en 11.948,38 euros, si bien el propietario no reclamó por ellos, al haber sido recuperados prácticamente en su totalidad por la Policía y devuelto en perfecto estado. No obstante, su compañía aseguradora ha reclamado tras indemnizar a la víctima con 482 euros por los desperfectos de la cerradura, 60 euros en efectivo y una pulsera no recuperada, según informa Efe.