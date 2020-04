«Me encontraba muy mal, sólo pensaba que mi hija estaba sola en casa y mi hermano en la UCI»

0

Oviedo 24/04/2020 05:00 h

El coronavirus atacó a su madre y tuvo que ser hospitalizada. Ella, con 15 años, quedó sola en casa y con poca comida en la dispensa. El familiar que tenía más cercano, un tío, también resultó positivo y se agravó hasta llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Todo este drama lo ha vivido una familia de un barrio de Oviedo, que la única condición para contar la historia es preservar su identidad. «Lo pasé muy mal, soy madre soltera y mi hija depende de mí, yo nunca me enfermé así, me faltaba el aire, me dolía mucho la cabeza, me dolía hasta el pelo no me podía peinar y pensar que mi hija estaba sola era muy penoso», afirma por el teléfono, mientras que su respiración se entrecorta en varias ocasiones a lo largo de la conversación a consecuencia de la enfermedad.

«Yo me encontraba muy mal, no podía pensar nada más que mi hija estaba sola y mi hermano en la UCI», recuerda. En su desesperación recurrió a una persona conocida en Oviedo y a la médico que le atendía. La conocida que le ayudó explica que llamó reiteradamente a los servicios del Ayunamiento de Oviedo y es muy crítica con la respuesta recibida. Dice que, aunque explicó la situación y le pidieron el teléfono, quedaron de devolverle una llamada de ayuda que nunca recibió. Por eso, se pregunta: «¿para qué dicen que van a contratar a más gente si no cumplen?».

Después de haber pasado una semana sola, en la que un vecino le llevó comida, la menor fue atendida por una educadora del Principado. «A mí me llamaron del Principado y me dijeron que la niña no podía estar sola, le ofrecieron ir a un centro pero ella no quiso porque tenía que estudiar, entonces la pusieron en contacto con una educadora», explica. Tras nueve días ingresada en el HUCA, la buena noticia le llegó cuando le dieron el alta aunque sigue la cuarentena en su casa, encerrada en su habitación y la hija en otra dependencia de la casa. Entre ellas se comunican por teléfono. «Ella me hace algo de comida y me la deja a la puerta», explica. Los alimentos les llegan gracias a la solidaridad de un vecino que les hace la compra.