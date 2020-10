El Tribunal de Cuentas no aprecia responsabilidad contable en el pago de 52 millones por Villa Magdalena

Ciudadanos acusa al tripartito de dejar sin pagar los créditos y asegura que será la próxima corporación la que tenga que hacerlo. Rubén Rosón replica que el equipo de gobierno ya ha pagado 77 millones de deuda que no ha generado

Los pufos del gabinismo condicionarán los presupuestos de Oviedo durante la próxima década. Las sentencias de Villa Magdalena y del Calatrava han supuesto un duro golpe al tripartito -Somos, PSOE e IU- , que por segundo año ha tenido que modificar sus planes de inversión para hacer frente a las deudas generadas en mandatos anteriores a su llegada al ayuntamiento. El equipo de gobierno ha obtenido el dinero para pagar con dos créditos concedidos a diez años -el último todavía no está formalizado-, por lo que la previsión es que no se termine de abonar hasta 2028. Ciudadanos reprocha al tripartito que esos préstamos tienen una carencia de dos años y que, según su versión, será la próxima corporación la que realmente pague el pufo. Rubén Rosón, concejal de Economía, asegura que eso no es así y recuerda que ellos ya han pagado 77 millones de la deuda heredada. De ellos, 17 son de Villa Magdalena, afirma.

Seguir leyendo