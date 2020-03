Los futbolistas piden el aplazamiento del Deportivo - Sporting

0

La Voz de Asturias

10/03/2020 17:01 h

Avance.

La Asociación de Fútbolistas Españoles solicita el aplazamiento de los partidos de Primera y Segunda división en lugar de disputar las dos próximas jornadas a puerta cerrada, tal como ha decidido LaLiga. Bajo su punto de vista, los deportistas también corren el riesgo de verse afectados directamente por el coronavirus y se debe evitar el contacto entre equipos, así comos sus viajes.

En ese sentido, la medida afectaría al Deportivo - Real Sporting de Gijón y al Alcorcón - Real Sporting de Gijón, que a esta hora se disputarán sin espectadores, así como el Real Sporting de Gijón - Real Oviedo se encuentra en el aire.

La iniciativa de la AFE, que esta mañana estuvo en Mareo visitando el vestuario del Sporting B por una cuestión ajena al coronavirus, ya cuenta con el respaldo del Celta de Vigo, el Real Oviedo y el Real Zaragoza, así como varios clubes todavía no se han pronunciado al respecto y barajan posicionarse a su favor, como ya ha hecho la plantilla del Cádiz.

En paralelo, las peñas sportinguistas han decidido mantener sus viajes de este fin de semana a tierras gallegas a pesar de que no podrán ver el encuentro del Sporting. A esta hora se han cancelado el grueso de los desplazamientos que iban a tener lugar en el propio día, mientras los hoteles han declinado aceptar las cancelaciones de las reservas por el coronavirus, de modo que los aficionados han optado en su mayoría por mantener su viaje ya pagado.

Comunicado de AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles ha enviado diferentes cartas al Consejo Superior de Deportes (CSD), Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la LaLiga en las que traslada lo siguiente a dichas instituciones en relación a la expansión del Covid-19:

Dadas las medidas que se están tomando por parte del Gobierno, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación no sólo al hecho de las actividades con público, sino y especialmente en la condición de trabajadores y trabajadoras, y recogiendo el sentir como sindicato a los efectos, solicitamos que las medidas que se lleven a cabo estén presididas por la garantía de mínimo riesgo de los y las futbolistas de todas las categorías.

Y para ello, expresamente, les hemos solicitado la suspensión de TODOS los partidos, de TODAS las divisiones y de TODAS las categorías de ambos sexos.

Dada la situación, hemos realizado esta solicitud pensando exclusivamente en la salud de los y las futbolistas, colectivos a los que representamos. Y lo que no es de recibo es que no se tenga en cuenta este hecho, más allá que entendemos necesario evitar grandes aglomeraciones por el incremento del riesgo que esto supone.

Un riesgo que no solo se evita con la ausencia de público en los partidos. Además, jugar por sistema en campos cerrados al público durante varias semanas desvirtúa el sentido de las competiciones deportivas.

Por otro lado, queremos insistir en la importancia de tener informados a los y las futbolistas con una fluida interlocución entre los agentes del deporte.

Cualquier futbolista que tenga cualquier duda o problema a este respecto, puede ponerse en contacto con nuestra asociación.

Para acabar, incidir en la importancia de la responsabilidad que tenemos todos los agentes del deporte de cara a la protección de la salud pública y la prevención de contagios.

El portero del Deportivo apuesta por el aplazamiento

El portero del Deportivo Dani Giménez se ha referido este martes a la decisión de disputar a puerta cerrada los dos próximos partidos de Liga por el coronavirus, precisó que «jugar sin público» es algo que no concibe y puso a Italia como «espejo» con el aplazamiento de los encuentros, una medida que él aplicaría en España.

«Las medidas, aunque parezcan exageradas, son las mejores. Personalmente, jugar sin público, no lo veo, además, no sabemos qué va a pasar, no podemos decir en un mes pasa todo y no hay problema. Vimos en Italia que se jugaron partidos a puerta cerrada y luego se suspendió la Liga», comentó en rueda de prensa.

En este sentido, pronosticó que «si la semana que viene sigue habiendo más infecciones, o más muertes, seguramente no se juegue el partido contra el Oviedo» y dijo que en ese caso el Deportivo será un equipo «perjudicado» porque habrá disputado su encuentro como local sin público.

El guardameta insistió en que la situación está «cambiando tanto», que «no puedes hacer planes a dos semanas cuando no sabes qué va a pasar mañana».

Por eso para él «lo más justo con todo el mundo» sería el aplazamiento de los partidos aunque «a nadie le gusta que se pare LaLiga».

«Se está viendo que se cambia el rigor sobre la marcha. Estamos viendo que se permite la manifestación del 8 de marzo, que evidentemente es importantísima y que sería una pena no llevarla a cabo, se permiten las Fallas y otro tipo de manifestaciones, entonces esto no sabes si va sobre la marcha o hay un protocolo que se sigue», sostuvo.

Comunicado del Zaragoza

El Real Zaragoza comparte la profunda preocupación de las autoridades, responsables sanitarios e instituciones por la propagación del virus COVID-19 y la puesta en marcha de las medidas imprescindibles para frenar su expansión y sus posibles contagios.

Sin embargo, el Real Zaragoza no considera adecuada la propuesta de la disputa a puerta cerrada de los encuentros correspondientes a las jornadas 32 y 33 de la Liga SmartBank, una iniciativa que no tiene en cuenta la salud los futbolistas, cuerpo técnico, medios de comunicación y todo el personal implicado en la organización de los encuentros. El protocolo propuesto por el Consejo Superior de Deportes y comunicado por LaLiga al Real Zaragoza no resuelve la cuestión fundamental de la garantía de la defensa de la salud de los protagonistas.

Por eso, el Real Zaragoza, en la línea de lo resuelto en países como Suiza o Italia, entiende que procede el aplazamiento de las jornadas que se barajan, con la seguridad de que el calendario ofrece fechas suficientes para recuperar los encuentros aplazados, y que permitiría garantizar la esencia del fútbol y la comunión entre los aficionados y jugadores, salvaguardando así la salud de todos.

Por otra parte, la UEFA descarta en estos momentos el traslado de su Eurocopa hasta el verano de 2021, dado que coincidiría con la Copa de Naciones de la propia UEFA y con el Mundialito de Clubes de la FIFA. No obstante, todas las federaciones admiten que el torneo veraniego está ejerciendo un efecto tapón a la hora de recolocar el calendario de los clubes.

Comunicado de la Federación Española ante la crisis del coronavirus

La RFEF pone en conocimiento de los medios de comunicación que ha enviado una Circular a las Federaciones Territoriales donde les traslada que, a la vista de la evolución de la situación generada por la transmisión del COVID-19, el Consejo Superior de Deportes ha informado de la adopción por parte del Gobierno de España de un conjunto de medidas preventivas entre las que se encuentran la celebración de todas las competiciones y eventos deportivos, profesionales y no profesionales, de ámbito estatal e internacional a puerta cerrada.

Por todo ello, se ha reunido con carácter de urgencia la Comisión de Seguimiento creada a tal efecto por la RFEF con el fin de adoptar las decisiones pertinentes siempre bajo la coordinación y supervisión de las autoridades deportivas y sanitarias.

Ante esta situación, la RFEF ha comunicado a todas las Federaciones Territoriales de Fútbol que, de acuerdo con las directrices que se han dictado por el Gobierno sobre el particular, se propondrá a la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF, que se reúne en el día de mañana con carácter urgente, todo un conjunto de medidas entre las que se incluyen:

- Que todos los partidos de las Competiciones de Fútbol y Fútbol Sala de Ámbito Estatal en las categorías absolutas y juveniles se disputen a puerta cerrada a partir de la decisión que se adopte mañana.

- Que todos los partidos de las Competiciones de Fútbol y Fútbol Sala de Ámbito Estatal en todas las disciplinas y en las categorías inferiores queden suspendidas a partir de mañana hasta nueva fecha y hasta que las autoridades sanitarias nos habiliten para poder seguir disputando partidos.

- Que en todos los partidos de las Competiciones de Fútbol y Fútbol Sala de Ámbito Autonómico en todas las disciplinas y en todas las categorías se recomienda a las Federaciones Territoriales que adopten la decisión que consideren más oportuna, en función de las circunstancias en cada territorio, y siempre y en todo caso, de común acuerdo con las autoridades sanitarias y deportivas de cada comunidad autónoma. No obstante, la RFEF aconseja la suspensión de todos los partidos hasta que las autoridades competentes consideren que resulta viable.

Estas decisiones estarán sujetas a los cambios que se nos aconsejen en cada momento desde las autoridades sanitarias y deportivas.

Al mismo tiempo, desde la RFEF hemos comunicado que, de acuerdo con el artículo 214 del Reglamento General de la RFEF, vamos a someter a consideración de los clubes finalistas de la Copa de S.M. el Rey y de la Reina, para su aprobación en una próxima reunión de la Comisión Delegada de la RFEF del día 25 de marzo, un cambio de fechas si no pudiera disputarse a puerta abierta en la fecha inicialmente prevista.

En relación con el partido amistoso que debe disputar la Selección Española de Fútbol contra la selección de Alemania el próximo día 26 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid, se informará el próximo viernes.

