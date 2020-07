Villa descarta trabajar en el Sporting

0

10/07/2020 23:24 h

David Villa, máximo goleador de la Selección y exjugador del Real Sporting de Gijón, pasa sus vacaciones en Asturias y ha repasado en una entrevista en TPA, sus planes de futuro además de valorar la temporada de los rojiblancos. Estas fueron sus declaraciones:

"La decisión de retirarme fue muy meditada, ya tenía ganas de dejarlo. Desde hace 4 años empecé a pensar en estar preparado para cuando llegara este día y tener cosas que hacer. Ahora intento trabajar en lo construído en estos años, las academias, el nuevo club el Queensbor FC. La idea es de un proyecto a muchos años, un club que nace de cero, en un barrio como Queens con más de dos millones de habitantes, en el que nunca hubo un club profesional. Vamos a intentar hacer un equipo potente para que la gente disfrute".

"Me fuí hace mucho, pero yo soy de aquí y siempre he llevado a Asturias en todos los sitios en los que he estado. Mundiales, Eurocopas, Champios, ahí estaba mi bandera... Viví aquí 21 años, me fuí hace mucho, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Asturias y me siento asturiano "

"Ha sido una temporada difícil, con altibajos, con cambios en casi todas las áreas del club. Está siendo un año para olvidar. Los que amamos al Sporting lo deseamos ver en la Primera División, en la máxima categoría. Todavía matemáticamente se puede, pero está bastante complejo llegar a ese play-off, y es una pena"

"Siempre confío en que las cosas vayan a mejor y hay que esperar acabar la temporada de la mejor manera y que la siguiente sea buena y se pueda conseguir el ascenso a Primera División que es donde el Sporting debe estar siempre"

"Nunca se puede decir que no a nada, pero a día de hoy, no me veo trabajando para un club, le tengo mucho cariño a todos los clubes, y al Sporting, obviamente, que fue el que me dio la oportunidad de ser lo que soy hoy. Pero no me veo trabajando para un club. Ni de entrenador, ni de director deportivo, ni de ninguna cosa. Me veo trabajando en mis proyectos".

