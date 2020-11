Fuego: «El club no nos ha trasmitido nada sobre una posible rebaja salarial»

0

18/11/2020 14:02 h

Con el Real Sporting de Gijón instalado en la tercera plaza de la clasificación y preparando la visita al Mallorca, que le precede en la tabla, ha sido Javi Fuego el encargado de repasar el momento rojiblanco en la sala de prensa de Mareo. Estas fuerons sus declaraciones:

"Ya llevamos 12 partidos disputados y se puede hacer un pequeño balance de lo que es el equipo. Creo que hemos mostrado un nivel competitivo muy alto, hemos tenido distintos condicionantes en cada partido y el equipo ha sabido reaccionar bien ante todos los rivales. Hemos mostrado un nivel de competitividad alto, algo para estar orgullosos que se ha implantado desde pretemporada"

Cambio respecto al año pasado

"La influencia de los entrenadores en los equipos es muy alta. Por mi experiencia, un entrenador influye de forma muy notable en el futuro de un equipo y la forma de comportarse, tanto dentro como fuera del campo. El míster ha llegado con unas premisas muy claras desde el primer día, está trabajando muy bien, ha implantado una serie de cosas en el equipo en las cuales creemos cien por cien y después estamos obteniendo resultados, que es un refuerzo muy importante a la hora de seguir haciendo nuestro trabajo más convencidos que nunca"

"Es verdad que la plantilla es similar a la del año pasado, pero son circunstancias distintas. El año pasado teníamos una presión excesiva por estar arriba desde el principio, el inicio no fue bueno y eso nos fue mermando la mentalidad y provocó que no diésemos nuestro nivel. El míster nos da un mensaje de humildad, de seguir creciendo y de saber que el equipo tiene margen de mejora"

Motivación personal

"Me cuido mucho, entreno bien, aprovecho el descanso, cuido la alimentación... son factores decisivos para encontrarse bien en el campo. Motivado, porque me encanta este deporte y aquí en casa tengo un plu muy grande que es estar en el equipo del que soy socio, el equipo por el que siento más amor desde que soy pequeño y en el que cada fin de semana tengo la suerte de ser un aficionado que puede defender al club poniéndose la camiseta. Me siento un afortunado y no veo más motivación que esa"

Margen de crecimiento del equipo

"Nunca hablo a medio o largo plazo, perderíamos el foco de lo más inmediato, el partido de Mallorca. Margen de mejora tienen todos los equipos en cualquier fase de la temporada. Nosotros estamos en una fase inicial, con un equipo de gente muy joven. Siempre estamos obligados a mejorar y creo que el equipo lo va a hacer porque tenemos un cuerpo técnico que cuida mucho esos detalles y nos incide mucho en seguir mejorando"

"Es cierto que el año pasado mis expectativas personales no me ayudaron a disfrutar, el exceso de responsabilidad me impidió disfrutar ningún día de la temporada. Este verano hice un reseteo mental, no me podía permitir estar en mi club y no disfrutar del día a día y todo lo que supone el Sporting. Ese reseteo me llevó a liberarme y saber que soy un privilegiado y estoy disfrutando, más allá de que el rendimiento sea mejor o peor. Tengo la conciencia tranquila de haberlo dado todo siempre y eso me deja en paz conmigo mismo. Desde el sitio dónde me toque estoy aportando al equipo y al club"

Jugada del penalti ante el Rayo

"Fue una acción muy rápida. Mi idea es salir a tapar el tiro con todo, no suelo separar los brazos y me parecía raro que fuera penalti, pero no estaba convencido de dónde me había dado primero. Cuando nos acercamos al monitor se veía claro. Hubiese supuesto un palo bastante grande después del esfuerzo que hizo el equipo"

"Al ver que no era penalti, aliviado. Nos quedamo con un punto agridulce. Un punto positivo por el esfuerzo del equipo y las sensaciones"

El Mallorca

"Creo que la clasificación y sus datos son claros respecto al equipo que nos podemos encontrar. Llevan un partido perdido y dos goles en contra. Conozco al entrenador y tengo muy buena relación con él. Trabaja muy bien sus equipos a nivel defensivo y es un reto para nosotros. Vamos con la idea de seguir con la dinámica que llevamos"

"Mis palabras al principio de temporada (profesionales 24 horas) no fueron un toque de atención. Expresé lo que sentía que es para mí un futbolista profesional. No fue un toque para nadie. A mi no me ha ido del todo mal con esos valores y creo que pueden servir para otros"

Calendario

"La competición es la que es para todos. Ahora viene una serie de partidos seguidos y creo que física y mentalmente vamos a estar preparados para competir todos los partidos. El calendario hay que afrontarlo de la mejor manera y para eso tenemos un cuerpo técnico y un preparador físico que valoran como debemos entrenar, las cargas de trabajo y como debemos recuperar. El equipo está dando un nivel alto en datos físicos y soy optimista de que seguiremos así"

Posible rebaja salarial

"Tenemos línea directa con el presidente. Es claro y cercano con nosotros y desde el club no se nos ha trasmitido nada (sobre una rebaja salarial). Veremos que va sucediendo, por ahora no hay nada que valorar al respecto"

