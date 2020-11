¿Comer fruta por la noche o tras las comidas engorda? Mitos y verdades sobre su consumo

No estropees tus posibilidades de mantener una dieta saludable por albergar falsas creencias sobre estos alimentos

Las frutas son una importante fuente de vitaminas, minerales y fibra. Su consumo habitual no puede fallar en nuestro día a día. Sin embargo, muchas veces nos vemos envueltos en una maraña de dudas y conceptos erróneos en torno a su consumo. Desde «evita tomar fruta si eres diabético» hasta «no la comas antes de dormir». Hoy desmontamos algunos mitos frecuentes sobre las frutas que deberías dejar de creer.

La fruta por la noche o después de las comidas engorda

Este mito se ha extendido como un incendio forestal, pero no es cierto. De hecho, si vas a comer algo de postre o antes de acostarte, la fruta es una de las mejores opciones. ¡Las calorías que aportan son siempre las mismas, independientemente de la hora de su consumo!

Hay demasiado azúcar en la fruta

La ingesta excesiva de azúcar puede ser perjudicial para la salud, sí, pero es importante saber diferenciar entre los azúcares añadidos y los propios de los alimentos. Las frutas son buenos ejemplos de alimentos que presentan azúcares de manera natural. No obstante, el verdadero problema son los azúcares añadidos, es decir, aquellos que se agregan de forma artificial para que los alimentos sepan mejor y duren más. Se aconseja reducir el consumo de estos últimos lo máximo posible.

Es mejor no mezclar frutas

En los últimos tiempos se ha cuestionado si debemos o no mezclar distintas frutas. No hay ninguna razón para no hacerlo, de hecho, se pueden preparar toda clase de combinaciones de frutas e, incluso, mezclarlas con otros alimentos, como en estas chuletillas de cordero con chutney de frutas. Y es que, al contrario de lo que algunos creen, somos perfectamente capaces de digerir los distintos nutrientes de la comida al mismo tiempo y sin ninguna clase de problemas, y siempre será mejor variar y divertirse un poco con la comida que consumir siempre un solo tipo de fruta, ¿no?

Las personas diabéticas no pueden tomar fruta

Si bien es cierto que las personas con diabetes deben controlar su dieta, esta debe contener todos los grupos de alimentos, incluidas las frutas. La clave está en la cantidad, ya que la alimentación debe ser variada sin caer en excesos ni deficiencias. Si tienes diabetes, no renuncies a ella y, si tienes dudas sobre cuál es la mejor para ti o qué cantidad puedes consumir, consúltalo con tu especialista.

El zumo, mejor recién exprimido

«Tómate rápido el zumo que pierde las vitaminas» . Seguro que has escuchado más de una vez esta mítica frase, aunque parece que lo que nos decían nuestros padres y abuelos no es del todo necesario. Actualmente se sabe que la vitamina C no se destruye tan rápidamente. Así que si estos días tienes pensado preparar un zumo o un batido antiresfriados, recuerda que puedes tomártelo tranquilamente sin miedo a que pierda sus propiedades nutricionales.