Cómo viajar por Europa sin gastar un céntimo: Tres asturianos a punto de conseguirlo

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 22/02/2020 18:37 h

Ana, Diego y Nico son tres estudiantes de ingeniería que están a un paso de vivir una de las mayores aventuras de sus vidas. Los tres asturianos de 20 años creen que este es el momento perfecto para lanzarse a la piscina y ser uno de los equipos participantes en el concurso de Red Bull: Can you make it? Este se basa en recorrer Europa en una semana, sin dinero en efectivo ni tarjeta bancaria, equipados tan solo con un teléfono móvil que proporciona la organización y 24 latas de esta bebida energética para utilizarlas como moneda de cambio para llegar a Berlín. Los estudiantes, que conforman el equipo «EPI Squad», conocen desde hace unos años este concurso y creen que este año es la oportunidad perfecta para presentarse. «Conocimos este proyecto hace unos años, cuando se presentaron tres raperos que ahora son muy conocidos por las batallas de gallos, Kensuke, Blon y RC. Pero este año han venido a promocionarlo mucho a la universidad, y como está orientado precisamente para alumnos universitarios pues decidimos que esta era nuestra ocasión», explica Ana.

El concurso es a nivel internacional, por lo que se presentan grupos de tres personas de todas partes del mundo. En una primera fase los videos de presentación de cada equipo se someten durante una semana a votación popular. Actualmente esa es la situación, y de entre todos los que se han presentado, el 25% pasará a una segunda fase, en la que un jurado decidirá quienes son los 10 equipos españoles que participen este año. En 2020 han sido cerca de 400 los grupos que se presentan, por lo que, a partir del cierre de las votaciones populares, serán en torno a 100 los que lleguen a esa última fase. EIP Squad es en estos momentos el equipo 16º en el ranking nacional gracias a los votos recibidos, por lo que cuentan con muchas posibilidades de acceder al próximo nivel. «Creemos que tenemos opciones», afirman los aspirantes a ingenieros.

«Nos parece una experiencia super guay ya que los tres tenemos un espíritu bastante aventurero. La experiencia en general nos parece una pasada, aunque de primeras pueda parecer una locura», cuenta Ana. Y es que aunque el hecho de deambular por Europa sin dinero parezca un plan descabellado, Red Bull lo tiene todo controlado. «Siempre hay alguien cerca del equipo controlando sobre todo que no se hagan trampas, así que de antemano sabes que difícilmente te pasará algo malo. Además, si por cualquier razón ves imposible llegar a Berlín, la organización te proporciona un transporte para llegar allí y poder irte luego a casa, aunque en ese caso el equipo quedaría descalificado», explica la estudiante.

El concurso se puede empezar desde cinco destinos, y el seleccionado para cada grupo es aleatorio. Budapest, Copenhague, Milán, Barcelona o Ámsterdam son las posibles salidas de este año. El concurso no es considerado una carrera en la que el primero que llegue gana, sino que se establecen tres formas de ganar puntos: votación en redes sociales, completando Checkpoint Challenges y completando Adventure List Challenges. Cada equipo participante deberá visitar un mínimo de seis ciudades, que ellos denominan «checkpoints», antes de llegar a Berlín, y en dichos lugares se podrán realizar retos que suban la puntuación del equipo.

El Red Bull: Can you make it? 2020 comenzará el 21 de abril y tendrá una duración de una semana. Red Bull se encargará del desplazamiento desde la ciudad de origen del equipo hasta la ciudad de salida de cada participante, así como de la noche de hotel previa al comienzo del concurso y la de la última noche antes de regresar a casa. Para este año, de un total de 1.237 equipos aspirantes, serán 195 los seleccionados para vivir esta aventura, que será premiada con un viaje para el equipo ganador, con vuelos, alojamiento, transporte en el destino y actividades varias.