El vídeo viral que demuestra que la gente de fuera ya ha llegado a Asturias

redacción 05/07/2020 12:20 h

La nueva normalidad ha llegado y con ella, ya no solo los turistas extranjeros, sino también los nacionales. Y parece que los españoles de fuera de Asturias comienzan a hacerse notar en los pueblos y ciudades del Principado. Una de las imágenes del fin de semana se ha dejado en Villaviciosa, concretamente en la parroquia de Tazones. Allí, una usuaria de Twitter ha grabado un vídeo donde se puede ver cómo el querer tener el mejor sitio y no conocer la zona pueden desembocar en aparcar casi en el mar. «Nuevo modelo de coche-barco de la casa Audi, recién visto en Tazones, preciosu. Esti añu pídolu pa reyes», publicaba @Raque__lina.

Nuevo modelo de coche-barco de la casa Audi, recién visto en Tazones, preciosu. Esti añu pídolu pa reyes 🤣 https://t.co/zk7P8ZiquV pic.twitter.com/IXYGWXW4fG — Raquel Fernández (@Raque__lina) July 4, 2020

La grabación dura 35 segundos y en ella se puede ver cómo el conductor de un vehículo gris tomó la decisión de aparcar lo más cerca del Cantábrico posible: en plena rampa del puerto del pueblo. Así, cuando la marea comenzó a subir y el coche terminó empapado por el agua, que, al menos, no provocó daño alguno, al menos hasta donde se conoce pues no se consiguió dar con el conductor del vehículo. Con la publicación del vídeo, no tardaron en llegar las reacciones de los twitteros.

Un consejo para aquellos turistas inexpertos que visitan por primera vez los pueblos marineros del Cantábrico. No aparques nunca el vehículo en la rampa del puerto. Si los lugareños no aparcan ahí por algo será. Con la subida de la marea tu vehículo puede quedar bajo el mar. https://t.co/Rts649Wgbf — Vientu Nordés (@VientuNordes) July 4, 2020

«Un consejo para aquellos turistas inexpertos que visitan por primera vez los pueblos marineros del Cantábrico. No aparques nunca el vehículo en la rampa del puerto. Si los lugareños no aparcan ahí por algo será. Con la subida de la marea tu vehículo puede quedar bajo el mar», explicaba sobre la situación un usuario. «Mesetarios haciendo mesetadas», «Tolos años cai uno» o «Eso no salía en la entrada del blog de las 20 cosas que no te puedes perder en tu fin de semana en Asturias» son algunas de las curiosas respuestas de los usuarios de vídeo ante una imagen que solo puede significar que ya está aquí la gente de fuera.