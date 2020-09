El carril bici de Oviedo sólo funciona «si eres el niño de ET»

0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 29/09/2020 12:29 h

Han sido muchas las críticas que se han leído en redes sociales en torno al polémico carril bici provisional que el ayuntamiento de Oviedo ha decidido pintar a lo largo de diferentes puntos de la ciudad para sumarse así a la semana europea de la movilidad. En Twitter han sido muchos los usuarios que han adjuntado fotos de las zonas más críticas del trayecto de este carril y precisamente a través de esta red social el mensaje ha llegado a la televisión.

Andreu Buenafuente ha llevado la polémica a la pequeña pantalla a través de su programa Late Motiv. El humorista inicia con un monólogo sus programas, y para finalizar el de anoche el carril bici ovetense le ha venido de lujo. «Oviedo ha querido sumarse a la semana europea de la movilidad y en muy poco tiempo, cosa que es de agradecer y admirable, por qué no, han pintado un carril bici que es la envidia del país. No se si lo habéis visto, les ha quedado… bueno, vais a flipar», comenzaba explicando el presentador, para posteriormente mostrar las imágenes a sus espectadores, que rompieron a reír en cuanto vieron la imagen de una papelera en pleno carril.

¡Editado por un compañero! ¡Ovetenses, Buenafuente se hace eco de las chapuzas de Canteli y Nachín! ¡No vos lo perder! pic.twitter.com/KUKPmAYRlo — Ana (@anagvijande45) September 29, 2020

«A ver, no te precipites tampoco. El primer impacto es duro, vale, pero en el suelo han pintado «precaución», si vas a lo loco… Y antes de la papelera, tienes que girar, y ya te metes en la carretera, y entonces ya te atropellan ahí», explicaba Buenafuente. Se une así a los cientos de mensajes publicados en la red social del pajarito, que ya han rebautizado a este carril con diversos nombres, como «Mario Kart» o «carril suicidio». «Este carril solo funciona de una forma. Si eres el niño de ET», añadía el presentador.

Tenían razón cuando decían que iban a poner Oviedo en el punto de mira, pero no sabíamos que de esta forma, poniendo en ridículo a la ciudad. — Moscatito 👣 (@RomuloSlyther) September 29, 2020

Las reacciones en torno al monólogo del catalán tampoco se han hecho esperar, y son muchos los que mencionan el perfil del ayuntamiento ovetense en dicho vídeo. «Cómo convertirse en el hazmerreír de todo un país. Como se suele decir... si no sabes, no te metas», afirmaba un usuario. «Ya no es que demos para hacer memes, gifs o montajes, ¡es que nos hacen hasta monólogos! Muy bien, Alfredo Canteli y Nacho Cuesta están trabajando mucho por Oviedo, ¡muchísimo!, para que se rían de nosotros claro», afirmaba otro. Aunque aún hay quien se lo toma con humor. «Era todo una táctica de Canteli para darle marketing a la ciudad. ¡Un aplauso por el ayuntamiento!», bromeaba otro usuario.