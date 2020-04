El Gobierno no tiene aún fecha para el fin del confinamiento ni para dejar salir a los niños

0

Oviedo 13/04/2020 17:22 h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que «hay que mantener todavía la medida» de confinamiento para los niños por «prudencia», porque son «vector de transmisión de la enfermedad» y en base a los datos epidemiológicos de los que disponen sobre la pandemia del coronavirus. Frente a las peticiones que les están llegando para que los niños puedan salir a la calle, Illa ha subrayado que «siendo conscientes del grado de sacrificio que comporta para las familias y los niños, por prudencia y con cautela, conforme a la información que disponemos, hay que mantener todavía esta medida».

El ministro ha señalado que les han llegado planteamientos «en el marco de la Comisión de Sanidad o en el marco de las conferencias de presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno, en el sentido de permitir, de relajar las medidas en lo que hace referencia a los niños» pero ha insistido en que van a actuar con «máxima cautela». «Somos conscientes del esfuerzo que significa para el conjunto de la sociedad y, en particular, para los niños y familiares, mantener, ya iniciando la quinta semana, unas medidas que evitan que ellos puedan salir, vamos actuar con la máxima cautela y prudencia en este asunto, cuando creamos que se den las condiciones de seguridad en base a los datos epidemiológicos y a las informaciones que vamos recibiendo y analizando cada día para que se pueda tomar esta decisión la daremos a conocer», ha concretado.

Illa ha reconocido que las medidas que se han tomado en España son «unas de las más estrictas» de Europa y ha explicado que se han tomado «por prudencia» porque los niños son «un vector de transmisión de la enfermedad». Si bien, ha asegurado que el Gobierno está «al tanto» de lo que han determinado otros países en este sentido y que tanto la medida de relajar el confinamiento para los niños como para hacer deporte individualmente al aire libre «están siendo valoradas» pero no se pondrán en marcha hasta el momento en que piensen que se dan «las circunstancias de seguridad».

En cualquier caso, el ministro ha destacado que «el nivel de cumplimiento» de las medidas de confinamiento es «muy alto e impresionante». «No diré que el Gobierno se ha sorprendido pero el nivel es muy muy muy alto. Al inicio de la quinta semana los españoles siguen cumpliendo ejemplarmente», ha enfatizado, informa Europa Press.

Denuncias

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han interpuesto desde el inicio del estado de alarma decretado el 14 de marzo 650.000 denuncias por desobediencia a las restricciones de movilidad estipuladas en ese real decreto. Ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha ofrecido el dato este lunes en la rueda de prensa telemática junto con el ministro del Sanidad, Salvador Illa, para informar de la evolución de la pandemia del coronavirus.

Marlaska ha explicado que son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las que tramitan esos expedientes de sanción interpuestos por agentes de los diferentes cuerpos policiales y posteriormente un instructor es quien evalúa la propuesta de sanción y notifica la misma al denunciado. «La sanción no es un fin, no tenemos un fin recaudatorio aunque lleve aparejado una recaudación. Lo que tenemos como fin es concienciar de que no se puede incumplir la norma porque hay que garantizar la salud de todos», ha subrayado el titular de Interior, antes de reiterar que son minoría las personas insolidarias que tratan de burlar las restricciones, informa EFE.