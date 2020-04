L'ALLA reclama a la UPV que «faiga xusticia» y nome profesor eméricu a Llera Ramo

0

La Voz de Asturias La Voz

29/04/2020 17:46 h

L'Academia de la Llingua Asturiana reclamó esti miércoles a la Universidá del País Vascu (UPV) que «recapacite» y «faiga xusticia» nomando catedráticu eméritu a Francisco Llera Ramo.

La UPV refugó esti nomamientu pal profesor de Ciencies Polítiques y académicu de la llingua, qu'anque trabaya nel País Vascu ye natural de Caravia (Asturies). Llera Ramo, director del Euskobarómetro, tien 70 años y pa poder siguir cola so actividá docente tienen que nomalu profesor eméritu, dalgo qu'aceptó la Xunta de la so Facultá, pero non nel so departamentu.

Por eso, l'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) destacó'l llabor y el prestixu de les contribuciones académiques y investigadores de Llera Ramo como «ún de los principales especialistes de la ciencia política n'España».

«Nun hai qu'escaecer tampoco, xunto estos méritos como profesor y investigador universitariu, la so actitú ética y la so valentía al asitiase contra la violencia nes peores dómines de la mesma nel País Vascu», indiquen dende l'ALLA, pa destacar tamién el so llabor na ellaboración de les macroencuestes sociollingüístiques d'Asturies.

Énte esto, la institución asturiana reclama al Rectoráu de la Universidá del País Vascu «que recapacite nel so determín y faiga xusticia académica a una persona del valir y compromisu del profesor Llera Ramo», informó Europa Press.