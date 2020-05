La Selmana de les Lletres nel añu de la pandemia

0

La Voz de Asturias Mari Luz Pontón

08/05/2020 18:42 h

Ye la primer vegada depués de 40 años que nel mes de mayu, al rodiu de la Selmana y del Día de les Lletres Asturianes, nun vamos sentir los munchos recitales de poesía y actos culturales que se celebraben per toa Asturies. Tampoco vamos tener nuevos académicos, nin veremos los homenaxes a la lliteratura, nin la reivindicación de la llingua asturiana, y anque se sofite la oficialidá del asturianu nes redes, naide va salir con pancartes peles cais d’Uviéu nuna numberosa manifestación. Y nun va ser posible por mor del decretu del estáu d’alarma y l’enzarru consiguiente provocáu pola crisis del coronavirus. Sicasí, la 41er edición de la Selmana de les Lletres Asturianes va celebrase del 28 de setiembre al 2 d’ochobre próximos.

¿Podéis imaxinavos que tola xente que llevamos reivindicando la nuesa llingua arrenunciáremos a facelo? ¿Qué pasaría si’l que fomenta’l nacionalismu español separador ganare dafechu la batalla y llograre tirar pel retrete a una llingua milenaria qu’a lo llargo de tanto tiempu resistió los sos ataques, pese a tener tan poca protección xurídica? Por suerte, esi despropósitu nun va pasar porque la llingua milenaria sigue viva, asina qu’anque seya na seronda, la 41er edición va celebrase.

Nesta edición de la Selmana de les Lletres va recuperase la figura de l’autora maliayesa, la poeta, narradora y dramaturga del Rexonalismu de la primer metá del sieglu XX, María Teresa Villaverde, Maruxa o Tuxa, que foi una gran defensora de la llingua asturiana y, dende llueu, nun entendería los ataques a los que davezu se ve sometida una llingua de tanto valir. Voi tratar de dar una pequeña biografía d’esta escritora que tal vez seya una desconocida pa gran parte de la sociedá asturiana, porque llamentablemente n’Asturies nun solemos sofitar lo nuestro con puxu enforma. A esta muyer discreta y amable nacida nel Palaciu Villaverde de Tornón (Villaviciosa) en 1882 prestába-y lleer a esgaya; sicasí, nun foi una persona con idees revolucionaries, a la escontra, yera conservadora y católica; estudió nuna escuela relixosa, les carmelites d’Uviéu y una de les sos primeres pieces asoleyaes, escrita en 1917, «Portalina», llamóse asina porque taba dedicada a la santina del Portal. Per otru llau, cuando un añu enantes, Juan Vázquez de Mella, el políticu carlista asturianu, dio en Cuadonga un discursu, ella nun faltó a la cita.

Nel artículu «Algo sobre’l bable» «Tuxa» fai una encendida defensa del asturianu y fala de les sos carauterístiques: ye un «Llinguaxe blandiu, cadenciosu, de fonética esquisita». Paez-y que ta fechu pa la espresión de les más delicaes y íntimes afecciones porque encaxa de manera maraviyosa, con matices d’intensa idealidá.

Ello ye que Tuxa, que morrió nun tráxicu accidente de coche en Sariegu en 1934, nun pudo conocer a Eudald Carbonell, que nació venti años depués, pero de toles formes, paezme que taría dafechu d’alcuerdu coles afirmaciones d’esti célebre paleontólogu, Premiu Príncipe d’Asturies d’investigación científica y téunica en 1997. Ensin dulda ella tamién camentaría que la uniformización ye un peligru evolutivu. Carbonell alviértenos que ye necesario tratar per tolos medios de caltener y afitar la diversidá: les conductes, les cultures, la conocencia del sistema y, cómo non, les llingües. Les consecuencies son mui graves yá que si tiráremos per una sola dirección, rompiendo dafechu cola diversidá, nun tardaríemos munchu tiempu en ver el nuestru final. Y ye que nun habrá nenguna memoria capaz de correxir lo que yá nun esiste. Asina entós, la sociedá y los políticos han comprender que nun tamos preparaos pa uniformizar el planeta, conque, si tal como diz Eudald Carbonell, como la uniformización ye la peor idea que pue tener la especie, si acabamos cola diversidá d’un sistema, dende’l puntu de vista de la paleontoloxía humana, el sistema correrá peligru y yá nun tendrá otres alternatives.

Si’l coronavirus atacare va 40.000 años cuando había cinco especies d’humanos nel planeta, con esa gran diversidá, podría ganar la partida n’Asia, pero fracasaría n’Europa y nel restu de los continentes. Sicasí, nesi momentu, nel que planeta paez dir per un camín suicida onde la uniformidá ta llamada a provocar el colapsu de la vida tal como la conocemos, nun tendríemos que conformanos nin permitir qu’arrasaren con too, incluyendo l’asturianu, los derechos llingüísticos, los mandatos constitucionales y la llibertá de poder espresase na llingua que quieras.

Nun tengo dulda de que na actualidá, col coronavirus amenazándonos, fai más falta que nunca alcordanos y apropianos de les pallabres de Tuxa, unes pallabres que nun habríemos escaecer enxamás porque ella, como visionaria que yera, sentíase preocupada énte’l desinterés que teníen delles persones pa la nuestra llingua:

«Llamentar la decadencia del bable de los nuestros amores y, sobre tou, qu’hebia asturianos que d’ella esperimenten vergüenza, al empar que facemos fervientes votos pa que los fíos de Pelayu prenda una chispa siquiera de cariñu».