Tuxa, una escritora de principios del sieglu XX namorada de la llingua asturiana

La Voz de Asturias María Luz Pontón Álvarez

29/09/2020 17:46 h

L’autora maliayesa de principios de sieglu, María Teresa Villaverde, Tuxa, qu’escribió tanto poesía, como narrativa y teatru, va ser la figura homenaxada na 41 edición de la Selmana de les Lletres Asturianes que va celebrase na seronda, y non a principios de mayu, como yera costume, por mor de la pandemia provocada pola COVID-19. Conozse mui poco sobre la obra d’esta escritora, yá que parte d’ella destruyóse nel saquéu del Palaciu de Villaverde, depués d’un aciar accidente de tráficu en Sariegu en 1934. Amás de Tuxa, morrieron so ma y la so tía. Esti socesu aciar causó un gran duelu en Tornón y en toa Villaviciosa. Afortunadamente parte de la so producción recuperóse gracies al trabayu d’autores como Etelvino González López, Xurde Blanco o Lluis Portal nos años 90, anque entá nun se fixo nenguna recopilación de toa esa producción. Con too, nel añu 2010 el teatru «Contraste» repasó la so vida ya incluyó dalgún fragmentu de la so obra.

Tuxa yera la pequeña d’una familia de fidalgos con una gran estensión de terrén y que teníen un palaciu en Tornón, nel que ñaciera, fundáu pol so pá, Rosendo Villaverde, que-y sacaba 36 años a la so muyer, que yera la so sobrina, y que morrió cuando ella tenía cinco añinos. Descríbenla como conservadora, cercana al carlismu, discreta, piadosa y relixosa, da catecismu a los vecinos de la parroquia, y el casu ye que l’únicu mozu que tuvo yera sacristán. Eso nun quita pa que tuviera un caráuter fuerte y singular: un día que pisó una boñica con unos zapatos nuevos, como yera abondo escrupulosa, al llegar a casa tirólos darréu a la basura, anque, per otru llau, al so perru dexábalu comer del so platu.

Nos años diez del sieglu pasáu, Tuxa escribió les primeres poesíes en dellos periódicos y tamién cróniques d’actualidá que firmaba con ún de los sos alcuños: Un coruxu. El gripe terrible de 1918, el «mal de moda» causó munchos muertos en tolos pueblos d’Asturies, y como non, na comarca d’esta escritora de Tornón. Nel selmanariu Villaviciosa, cuando l’andanciu entamaba a amenorgar, escribió que «era hora de dir viéndonos llibres de les penes y males qu’agora como nunca llenaron les nuestres aldees». Contra los años venti compón delles obres de teatru, dalgunes conservaes de puñu y lletra de l’autora. Prestaríame destacar un artículu de Tuxa «Sobre’l bable» nel qu’amás de cuntar la so historia, etimoloxía llatina, nes que caltién discrepancia col tamién maliayu Ramón Menéndez Pidal, cuando lu llama tamién lleonés, fai una defensa acérrima de la llingua asturiana: «de fonética exquisita, parece creado para la expresión de la más delicadas e íntimas afecciones que, por otra parte, tan admirablemente encajan en la idiosincrasia astur; y para la poesía préstase de modo maravilloso, avalorándola con matices de intensa identidad. Lamentar la decadencia del bable de nuestros amores y sobre todo que haya asturianos que de ella experimenten algo así como vergüenza, al par que hacemos fervientes para que en el corazón de los hijos de Pelayo prenda una chispa siquiera de cariño…».