«Ye urxente protexer el patrimoniu llingüísticu», diz Sánchez Vicente

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Redacción 02/10/2020 20:59 h

El II Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana, Xuan Xosé Sánchez Vicente, afirmó esti vienres que dientro del patrimoniu llingüísticu mundial «nun hai nengún idioma pequeñu» y que, polo tanto, «ye urxente protexer el patrimoniu llinguisticu, por mui pequeña que sía esta llingua». Asina lo indicó na Xunta Estraordinaria de l'Academia de la Llingua Asturiana pol Día de les Lletres Asturianes, onde-y entregaron el II Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana.

Por motivos sanitarios, l'actu celebróse nel Aula Magna de la Universidá d'Uviéu y a la qu'asistieron, ente otros, el presidente del Principáu Adrián Barbón; el presidente de la Xunta Xeneral, Marcelino Marcos; el rector de la Universidá d'Uviéu, Santiago García Granda; y la conseyera de Cultura, Berta Piñán. Sánchez Vicente fixo una defensa del so discursu del patrimoniu llingüísticu d'Asturies y, pa eso, esplicó, que los asturianos, anque falen castellanu, hai coses que nun son a dicir más que na primer llingua porque «hai palabres que signifiquen más que les propies palabres y que namás se puen dicir n'asturianu».

«En cada llingua munchos vocablos tienen un mou de significar que más allá del significáu, que ye emocional y que tien que ver col contestu cultural y la historia de la tierra», comentó, p'añadir qu'un idioma supón, amás d'identidá, un «abellugu emocional» con sgnificaos y significantes. P'acabar, mostró les sos esperances en que les xeneraciones futures sían a caltener esi patrimoniu llingüísticu. «Siempre va haber asturianos que van caltener l'amor a la patria ensin despreciar les sos señes d'identidá y el raigañu de los antepasaos», reivindicó.

Académicu correspondiente

Per otru llau, l'ALLA nomó al escritor Pablo Rodríguez Medina como académicu correspondiente nuevu. Nel so discursu, l'entreguín afirmó qu'una persona «nun escueya la so llingua, igual que nun escueye la familia, pero si escueye'l so compromiso», de la qu defendió'l so compromisu artísticu y social pa cola llingua asturiana.

Un patrimoniu que dixo que recibió de la so familia como una herencia y que naguaba por que sobreviviera. Nesi sentíu, afirmó que la sociedá asturiana tenía que mostrar el so compromisu cola democracia asegurando un futuru pa esi «patrimoniu común» que ye l'asturianu. «La llingua asturiana ye la llingua d'un mundu que muerre, pero tamién ye la llingua del futuru, el nuestru compromisu ye dexar al que venga eses palabres», sentenció l'académicu nuevu nun emocionáu discursu.