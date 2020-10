La verdá sobre Mauregatu, el rei malditu

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias F. Sotomonte

08/10/2020 09:21 h

Na cuenta de la docena de reis que s'asocedieron na monarquía asturiana siempre hai ún que llama l'atención polo peculiar del so nome: Mauregatu que nun suena nin mui godu nin mui astur. Nun ye estraño, el socesor del rei Silu yera fíu d'otru rei, Alfonso, pero la so madre yera una sierva, probablemente d'orixe árabe, una cautiva mora y d'ehí'l so nome. La so ascensión al tronu tampoco ye que fuera pacífica, poques lo yeren naquellos tiempos, y tuvo qu'imponese pola fuerza de les armes al otru pretendiente, el que depués sedría Alfonso II El Castu.

A Mauregatu atribúyense-y lleendes que fixeron pesar la so imaxe como la de que con él empezó un tributu de cien doncelles cristianes que s'apurríen al emir de Córdoba, ¿pero qué hai de cierto nesto?

A estos mitos y otres cuestiones pretende dar respuesta la conferencia (De)Construyendo la memoria del rey Mauregato d'Álvaro Solano esti vienres 9 d'ochobre, a les 16:00 hores nel Centru de Recepción ya Interpretación del Prerrománicu Asturianu.

Álvaro Solano ye profesor d'Historia Medieval de la Universidá d'Uviéu y especialista na dómina medieval y de la monarquía d'Asturies, va falar d'ún de los reis más «castigaos» pola historiografía, Mauregatu, y la so lleenda negra.

Na nota de presentación de la conferencia esplícase que Mauregatu ye ún de los pocos reis de los que se caltienen testimonios contemporaneos que, nel so casu, refundien una visión positiva del so reináu pero que, n'aportando al tronu'l representante d'una facción rival, va sufrir un llabor d'escurecimientu cola que pasaría al futuru.