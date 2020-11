El club de los idiotas

0

La Voz de Asturias María Luz Pontón

05/11/2020

Nel sieglu V a. C. na democracia ateniense la participación política considerábase un deber indisculpable debío a que la so población yera consciente de que la vida política beneficiaba a tola ciudadanía. Ello ye que’l términu ??????? (idiota) referíase a daquién que nun se preocupaba de los asuntos públicos que diben xestionar la so vida. El llatín incorporó’l términu, pero alquirió'l sentíu de daquién toscu, inorante y ensin instrucción.

Al principiu de la primer fola de la pandemia, el ministru de Salú de Nueva Zelanda, David Clark, llamóse «idiota» por quebrar la cuarentena del so país por COVID-19 al movese cola so familia a la playa. Clark foi destituyíu depués d’almitir que «violó los principios del confinamientu». Pero hubo más casos. El Secretariu de Comunicaciones del Reinu Xuníu, Robert Jenrick, clave na llucha contra’l coronavirus, rompió asina mesmo'l so propiu conseyu de quedase en casa pa tar cola so muyer y los sos fíos. De toles maneres, el que daveres dio un pasu de xigante hacia la idiotez foi’l presidente de Brasil cuando participó nuna marcha’l pasáu 15 de marzu contra'l poder llexislativu y xudicial, afalando a miles de persones a tomar les cais.

Per otru llau, dalgunos miembros nesti club de los idiotas abandonáronlu, como’l Primer Ministru del Reinu Xuníu, Boris Johnson, depués de comprobar en carnes propies la peligrosidá del virus. Esti fin de selmana, Johnson, siguiendo la estela de Francia y Bélxica, sumóse col primer ministru portugués, António Costa, a la imposición de confinamientos. El gobernante británicu ye sabedor del perxuiciu que supón l'impactu d'una midida d’esti calter, pero sabe que los númberos son testerones y les proyecciones albidren un númberu terroríficu de muertos y d'ingresos hospitalarios, muncho mayor que na primer fola, polo que pide la cooperación de la ciudadanía pa contenela. Como l’andancia ta desbocada, n’Europa tán produciéndose pasu ente pasu confinamientos residenciales, toques de queda y piesllos de bares, restoranes y hoteles.

Ye un fechu comprobáu que los países gobernaos por muyeres bien moces con unos currículos académicos brillantes y de reconocíu prestixu internacional, tán xestionando la pandemia d’una manera exemplar. Destacamos el llabor de Jacinda Amburen (Nueva Zelanda), que va poco revalidó’l cargu con mayoría absoluta; Katrin Jakobsdottir (Islandia); Karsti Kaljulaid (Estonia); Sanna Marin (Finlandia) y Mette Frederiksen (Dinamarca). Toes elles pertenecen a partíos progresistes de centru esquierda. Nos sos respeutivos países, tal como diz un estudiu realizáu pola Universidá John Hopkins, rexistráronse baxos niveles d'infección y mortalidá del coronavirus al aplicar midíes como la intervención temprana, la realización de tests y l'aisllamientu afayadizu de los pacientes detectaos. Tamién hai que falar del bon papel de delles presidentas de más de 60 años como Tsai Ing-Wen (Taiwán) y, como non, la conservadora Ángela Merkel. La socióloga Leta Hong Fincher entrugábase por qué nun hai más gobernantes como elles, pero non toles muyeres son iguales. La ultraconservadora presidenta de la Comunidá Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que manexa’l mayor presupuestu d'una Comunidá Autónoma n'España (21.000 millones d'euros), con una población de 6,5 millones de ciudadanos y a la cabeza del desenvolvimientu económicu del país, talamente paez que ta faciendo méritos pa ser la primera nesi club inauguráu por Clark, polo que nun-y importa dir en sentíu contrariu a lo que la intelixencia marca. Ayuso diz, ensin ponese colorada: «Yo nun toi conforme con zarrar Madrid yá que nun tengo nengún estudiu sanitariu que me demuestre qu’esto ye lo meyor». Pero nun ta sola nel so llabor, tamién hai políticos d’otres comunidaes que comulguen coles sos tesis, como’l voceru de Vox en Xixón, Eladio de la Concha, que camienta que ye más importante salvaguardar la crisis económica que la sanitaria. «Quieren metenos mieu pa llindar los nuesos derechos», diz tan panchu l’ultraconservador políticu, que debe tar tamién faciendo méritos pa ser unu de los miembros d’honor del club.

Per otru llau, la Plataforma de Centros de Salú de Madrid, formada por trabayadores d'Atención Primaria de toles categoríes solicita ayuda urxente énte la errática y peligrosa xestión de la pandemia de COVID-19 d'Isabel Díaz Ayuso, qu’amás, xunto col alcalde de la capital, Almeida, animó a los madrilanos a qu’aprovechen estos díes de descansu pa salir, dir a los restoranes y mercar, mentanto’l conseyeru de Salú Pública de la comunidá pidía a la ciudadanía quedase en casa. Nun m’estraña que la xente ande alloriao al comprobar la disparidá de criterios. Por esti motivu, nun nos choca qu’en Madrid nesta ponte la policía tuviere qu’intervenir nuna montonera de fiestes y de botellones, amás de protestes y disturbios que percuerren tamién otres ciudaes españoles. Muncha xente entrúgase’l motivu de que medren la conducta violenta ya irracional d’unos grupos minoritarios, xeneralmente mui mozos. Pue qu’esista un virus que s’esparde entá a una mayor velocidá que la propia COVID-19. Asina que visto lo visto, agora mesmo ye obligao doblemente confinase; en primer llugar, pa frenar la incidencia del virus y, en segundu llugar, pa nun formar parte del llamentable Club de los idiotas.