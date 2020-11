Cultura homenaxeará al escritor Nel Amaro na Selmana de les Lletres Asturianes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

17/11/2020 17:43 h

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu va dedicar la próxima Selmana de les Lletres Asturianes al escritor Nel Amaro. L'homenaxe coincide col décimu aniversariu de la muerte del artista y colos 75 años de la so nacencia. Cultura trabaya amás na programación d'un «Añu Nel Amaro», nel que se-y pondría atención a la so obra y se promoveríen representaciones de los sos testos teatrales, igual que publicaciones sobre la so trayectoria personal y lliteraria y sobre'l so arte o exposiciones.

Nel Amaro (Quentuserrón, Mieres, 1946 - Uviéu, 2011), a lo llargo de la so trayectoria creativa, punxo en marcha munches publicaciones: revistes, fancines o antoloxíes nes que dio entrada a delles xeneraciones d'escritores. Como autor n'asturianu, destaca'l conxuntu de la so obra, dende novela, poesía, teatru, ensayu a cuentos. Nel Amaro foi ún de los pioneros en publicar la poesía nueva del Surdimientu, el primeru en publicar una poética o reflexón sobre la razón de ser de la poesía nueva que se taba faciendo y el primeru n'escribir teatru. Anque tardó en publicar, dexó una nómina importante d'obres editaes y dalgunes inédites.

Nos años últimos de la so trayectoria, ensin abandonar la producción lliteraria, afondó na so faceta d'artista multidisciplinar y trató xéneros como'l mail-art, la poesía visual, perfomances o vídeu arte. Amás, creó colectivos unipersonales como Espaciu Arte Escéntricu, Fundiziom Malevich, ONG Performes sin Fronteras y la Fundación Perrunosituacionista Lazslo Kovacs, ente otros.

Dende 2017, l'escritor da nome al Premiu de Teatru Profesional en llingua asturiana y gallego-asturianu y al festival nel que se representen les obres finalistes. La Conseyería de Cultura consideró, d'alcuerdu cola so familia, que la coincidencia en 2021 del décimu aniversariu de la so muerte y los 75 años de la so nacencia ye'l momentu afayadizu pa dedica-y a Nel Amaro la Selmana de les Lletres, reivindicar la so figura lliteraria y humaao, y rendi-y un homenaxe nel que tean implicaos la sociedá lliteraria y artística asturiana.

Protagonista del surdimientu

Nel Amaro escribió tanto en castellanu como n'asturianu, foi ún de los reivindicadores pioneros de la llingua asturiana y ún de los protagonistes del Surdimientu. Fíu de César Fernández y Encarna Álvarez, militantes los dos del PCE, perteneció a una familia comprometida colos valores democráticos. El propiu Nel Amaro llegó a tar presu en delles ocasiones nos últimos años del franquismu.

Amás d'autor de lliteratura en castellanu y asturianu, Nel Amaro dirixó grupos teatrales y fundó revistes de poesía y lliteratura, como Sapiens y Cuélebre literario. Tamién exerció como críticu de teatru y articulista de prensa, llevó una emisora radiofónica llibre, escribió lletres pa les componentes de la corriente musical Nuevu Canciu Astur y protagonizó recitales de poesía. Foi presidente unos meses de l'Asociación d'Escritores Asturianos, yera miembru correspondiente de l'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) y perteneciera a la organización clave de la Transición de Conceyu Bable.

En 1978 terminó la obra Xénesis o alborá de la conciencia, considerada la meyor de les sos obres y un exemplu del teatru modernu asturianu. Otra de les sos grandes obres teatrales, Antígona, por exemplu, foi reconocida en 1991 col premiu de teatru de l'Academia de la Llingua Asturiana. Dalgunes de les sos noveles publicaes son ¡Adiós Dvorak!, Novela ensin títulu, ¡¡¡Falanxista!!!'o Na borrina.

Como autor de poesía, Nel Amaro tien delles composiciones importantes, como Habitación de poeta, Diariu d'un polizón y Poemes de San Francisco. Foi l'introductor de la poesía visual n'Asturies, a la que se diba dedicar dafechu, xunto coles performances, nos años últimos de la so vida. L'artista ta incluyíu na antoloxía de la poesía visual n'España, y ente los diversos gallardones que llevó a lo llargo de la so carrera rescamplen el Soto Torres de Teatru, el Xana del Bable o el III Premiu Nacional de Cuentos el Llano, informa Europa Press.