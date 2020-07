El 75% de los empresarios asturianos creen que la so facturación va menguar pol COVID-19

0

Oviedo 22/07/2020 18:17 h

El 75% de los empresarios asturianos creen que la so facturación va menguar pol impactu de la crisis sanitaria del coronavirus, según una encuesta ellaborada poles Cámares de Comerciu d'Asturies.

Nesta encuesta ponse de manifiestu que, polo xeneral, les empreses sufrieron una «alteración fonda» nel ámbitu económicu, normativu y sanitariu mientres l'estáu d'alarma y tamién mientres la denominada nueva normalidá. La encuesta conclúi que la situación «nun afectó por igual» a tolos sectores, polo que la recuperación prevese que sía distinta por sectores y por economíes. Sicasí, la mayoría de los empresarios asturianos caltienen una visión negativa de la situación económica actual.

El 75% de los empresarios creen asina que la so facturación va menguar, ente qu'el 25% considera que l'actividá, siquier, va caltenese. Solo un 3% de los empresarios encuestaos consideren que va ameyorar la so facturación. Tocantes a les empreses que tuvieron trabayadores en situación d'espedientes temporales d'empléu, un 27% siguen teniendo a tolos sos trabayadores n'>ERTE, siendo la mayoría microempresas del sector turísticu y l'hostelería. Un 40% de los empresarios que fixeren usu de los ERTE yá tienen a les sos empreses trabayando con normalidá, tando tolos sos trabayadores fora d'esta situación. Otru 33% tien inda dalgún trabayador en ERTE.

Tocantes a la previsión de la evolución de los emplegaos, solo'l 15% de los empresarios preven amenorgar la so plantiya en mayor o menor midida. Anguaño más de la metá de los encuestaos consideren que la so plantiya nun va variar y un 10% considera que la so plantiya va amontase.

Inversión

La encuesta detiense nes mires d'inversión de los empresarios, reflexando qu'un 46% de los encuestaos considera que les inversiones previstes antes del entamu de la crisis van caltenese tal como les teníen planeaes. Lo mesmo ocurre col aumentu de les inversiones que xube a un 13%. El 32% de los empresarios encuestaos manifiesten que les sos inversiones van amenorgase, datu "bien esmolecedor".

El 20% de les reducciones de les inversiones previstes van ser nel departamentu comercial o distribución siguíos de la área de producción. Esmolez tamién l'amenorgamientu de casi un 10% de los encuestaos n'árees de formación. Per otru llau, ta produciéndose un equilibriu na evolución de les mires d'inversión manifestando menos pesimismu na evolución económica actual.

El colectivu d'autónomos de los sectores d'agospiu, restauración y comercial ye'l más vulnerable a la salida de la crisis. Otra manera, el sector tecnolóxicu, independientemente del so tamañu, manifiesta ciertu optimismu puesto que paez que ye un sector que puede cuntar con mayores oportunidaes, xuntu col de salú y bienestar. El sector d'alimentación, magar foi un de los sectores de los que la situación tuvo un menor impactu por considerase de primera necesidá y tuvo grandes mires mientres la crisis, considera que la situación va estabilizase y va volver a niveles d'antes de la crisis.

Metodoloxía

Pa realizar la encuesta les Cámares de Comerciu d'Asturies unviaron un corréu ellectrónicu masivu a les empreses de caúna de les demarcaciones, onde se-yos pidía contestar de volao a la encuesta. Les empreses contestaron a la encuesta de manera online y anónima ente'l 18 y el 25 de xunu, un mes dempués d'otra encuesta ellaborada pa dir conociendo los efectos de la crisis sanitaria.

Na amuesa participaron empreses asturianes de too tamañu y sector. Tocantes a los sectores analizaos amuésense l'industrial, comercial, servicios, tresporte, construcción, turismu y TIC. La participación mayoritaria de la encuesta, con un 40% de les respuestes, conformen les microempreses, empreses de menos de 10 trabayadores y con una facturación inferior a dos millones d'euros.