Barbón recuerda que la llei «ye igual pa toos» y pide respetar el trabayu de la xusticia con Xuan Carlos I

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

oviedo 04/08/2020 17:40 h

El presidente del Principáu d'Asturies, el socialista Adrián Barbón, insistió en que la llei ye igual pa toos «ensin esceiciones», polo que consideró «fundamental» respetar el trabayu de la xusticia en «tolo rellacionao» con Xuan Carlos I.

Asina faló'l líder asturianu depués de qu'esta mesma tarde'l Rei Xuan Carlos comunicara al so fíu Felipe VI la so decisión de treslladar la so residencia fuera d'España en plena investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremu por presuntu cobru de comisiones illegales y otros posibles delitos derivaos como fraude a la Facienda Pública o blanquéu de capitales, informa Europa Press.

Depués de dase a conocer la noticia, Barbón escribió nes sos redes sociales qu'en Democracia la Llei y la Xusticia «son igual pa toos, ensin esceiciones». «Por eso ye fundamental respetar el trabayu que desenvuelvan xueces y fiscales en tolo rellacionao col ex xefe del Estáu», señaló.